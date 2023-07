Dal 24 luglio Masterclass del Festival Internazionale di Villa Faraldi, il programma

Dal 24 al 31 luglio si terrà l'ottava edizione della Masterclass del Festival Internazionale di Villa Faraldi, con l'arpista Sara Terzano. Si tratta di un corso di perfezionamento per arpa solista e musica da camera.



"La Masterclass è l’opportunità per i giovani arpisti e musicisti di talento di approfondire il proprio percorso come solisti e in ensemble e, per l’occasione, il pubblico è coinvolto anche in una rosa di iniziative culturali e musicali collaterali atte a valorizzare il patrimonio paesaggistico e artistico della Valle di Villa Faraldi" - spiegano gli organizzatori.



Come dalla prima edizione del 2014, realizzata in Duo con Andrea Manco, Primo Flauto del Teatro Alla Scala di Milano, la Masterclass sarà condotta dall’arpista Sara Terzano. Concertista e compositrice, Sara Terzano è docente titolare della cattedra di Arpa del Conservatorio di Musica “Vivaldi” di Alessandria e solista del Gruppo Cameristico Alchimea, e trae spunto anche dalla sua formazione da architetto per promuovere l’originale percorso alla scoperta delle relazioni tra le diverse espressioni artistiche.



"Di cornice alle lezioni per strumento solista di arpa e di musica da camera (24-31 Luglio 2023) e al workshop gratuito di percussioni, saranno presentati al pubblico concerti, laboratori e percorsi d’arte ad ingresso libero e gratuito negli scorci pittoreschi, nelle chiese e negli oratori di Villa Faraldi, Tovo e Tovetto Faraldi con lo scopo di scoprire la Valle Steria e i suoi borghi incantati, luoghi di forte tradizione culturale e artistica ambientati in uno scenografico contesto paesaggistico immerso tra gli ulivi ed il mare" - aggiungono.



Primo appuntamento lunedì 24 Luglio nella Chiesa di Sant’Antonio Abate a Tovo Faraldi (ore 21.30) con il concerto “Come seta e velluto” con il duo Sax e Arpa formato dalla sassofonista Isabella Stabio e da Sara Terzano. "Sarà un viaggio musicale molto variegato sia per le epoche storiche dei brani presentati che per gli stili musicali con brani che vanno dal Barocco di J.S. Bach e Alessandro Marcello al Jazz di Pearl Chertok, dalle atmosfere celtiche di arie di tradizione gaelica e irlandese alle pagine del repertorio Classico e Operistico di autori quali G. Donizetti, G. Bizet, Erik Satie" - concludono gli organizzatori.



Il programma completo nella locandina presente nella gallery