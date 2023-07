Cervo: scrittura emozionale e counseling con il nuovo progetto “Emozioni liquide”

Il Comune di Cervo e la Proloco di Cervo, all'interno del progetto Lento, propongono una nuova speciale iniziativa dal titolo “Emozioni liquide”.

Sabato 15 e sabato 22 luglio due incontri di scrittura emozionale e counseling a cura di Nicoletta Sasso, docente di lettere al Liceo Vieusseux di Imperia e con una formazione triennale di counseling all'A.S.P.C di Genova. La partecipazione è gratuita. Info e iscrizioni: 3490552937



Nello scenario suggestivo del Parco del Ciapa, a ridosso di Cervo, perla della Riviera di Ponente, alla ricerca di luoghi ombrosi e di anfratti dell'anima. Una escursione nella natura e una incursione nel Se, provvisti di occhi di bimbo e di una anima antica. Nicoletta Sasso, la conduttrice dichiara: “Sarà più che una semplice passeggiata. Un piccolo grande viaggio dedicato all'ascolto e alla condivisione. Per esploratori del sé ”.



Il programma prevede ritrovo in piazza del Castello alle 17. Presentazioni alle 17.15, partenza per il percorso naturalistico e sensoriale tra elementi di mindfulness e passi magici di Castaneda alle 18.15, scrittura emozionale con indicazioni del conduttore dalle 19.30 alle 20.30, condivisione e counseling , alle 20.30 cena al sacco, alle 22 circa rientro .

Occorrente: abbigliamento comodo, un telo o stuoia, una pila, carta e penna, cibo per il consumo personale, voglia di mettersi in gioco.