Sanremo: partenza lenta per i saldi estivi ma i commercianti credono in un buon fine settimana (Foto e Video)

Partenza al rallentatore, ma era ampiamente previsto, per i saldi estivi. Per la prima volta negli ultimi anni, infatti, le vendite promozionali di fine stagione (anche se la stessa è appena iniziata) non vedono come prima giornata il sabato.

La conferma arriva dalla stragrande maggioranza dei commercianti di Sanremo, dove si è registrata qualche buona vendita ma, ovviamente, non come quando i saldi partivano di sabato. “Una partenza tranquilla – dice Walter Verdecchia – con un normale afflusso nei negozi. Contiamo però di un buon afflusso, soprattutto di francesi, per sabato e domenica quando saremo aperti”.

Una partenza di giovedì abbastanza inspiegabile: “La decisione – ha detto Antonio Fontanelli - è stata presa a livello nazionale ma, non dimentichiamo che la presenza francese è il 50% del nostro core business. Prevediamo un ottimo weekend anche se io ero propenso a far partire i saldi addirittura il primo sabato del mese”.

Una buona notizia arriva dalla presenza turistica: “Ci sono diversi inglesi ma anche molti scandinavi – va avanti Verdecchia – e, anche se non sono dei ‘big spender, è una clientela interessante e fa ‘comodo’ al commercio matuziano”.

Sicuramente i saldi francesi e del Principato di Monaco non hanno favorito quelli nostrani, che terminano il 19 agosto e, per quanto riguarda Sanremo c’è il classico appuntamento finale con ‘Saldi di gioia’ che saranno proposti nel weekend antecedente Ferragosto, ovvero il 12 e 13 quando la città dei fiori vedrà i commercianti riversarsi nelle strade per proporre gli affari di fine stagione a prezzi da affare.