Concessioni balneari, Oneglio: "Tavolo tecnico primo passo verso soluzione, imprese chiedono certezze ed equilibrio"

“Un tavolo tecnico proficuo, la strada tracciata dal Governo è quella giusta. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha fornito i primi interessanti dati grezzi, che andranno successivamente verificati ed analizzati, per fare chiarezza e stabilire i criteri sulla scarsità o meno della risorsa. Un confronto importante fra le associazioni di categoria ed i ministeri competenti: il prossimo appuntamento è fissato per il 20 luglio per proseguire nell’analisi della mappatura del demanio marittimo”.

Interviene così Maurizio Rustignoli, presidente nazionale Fiba Confesercenti, commenta in una nota l’incontro svoltosi ieri a palazzo Chigi sulle concessioni balneari.

Aggiunge Gianmarco Oneglio, presidente Fiba Confesercenti Liguria: “L’iniziativa del governo rappresenta il passo verso la soluzione definitiva di un problema che sta bloccando un settore trainante per l’economia del paese e soprattutto della Liguria. Certezze ed equilibrio: questo chiedono le aziende balneari, nient’altro, e adesso dobbiamo correre per recuperare il tempo perso”.