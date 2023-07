Raccolta dei rifiuti a Ventimiglia: incontro della Confesercenti con l'assessore Milena Raco

In questi giorni una delegazione cittadina di Confesercenti ha incontrato l'assessore Comunale di Ventimiglia all'Ambiente, all'igiene e alla nettezza urbana, Milena Raco, per farsi portavoce di alcune problematiche indicate dagli operatori commerciali sul conferimento dei rifiuti e sulla pulizia di marciapiedi e aree pubbliche.

"Ci siamo soffermati - interviene Federico Mulas del direttivo cittadino - trovando ampia disponibilità e volontà di collaborazione da parte dell'assessore, nell'esistenza di migliorare, per il bene della comunità, il conferimento dei rifiuti delle attività commerciali non più attraverso i bidoni per ciascun esercizio ma attraverso la installazione di nuove isole ecologiche situate in più parti per migliorare il servizio ed il decoro urbano".

La delegazione di Confesercenti ha rappresentato l'esigenza di riuscire tutti insieme a fornire maggiore pulizia ai marciapiedi, soprattutto quelli adiacenti ai singoli dehors, chiedendo la disponibilità da parte della ditta di intervenire con i loro strumenti altamente professionali nei passaggi pedonali, possibilmente con cadenza almeno quindicinale. "Anche su questo punto abbiamo avuto la disponibilità da parte dell'assessore, compatibilmente al capitolato d’appalto in essere e al budget a disposizione, di trovare una soluzione virtuosa. Riteniamo - conclude Mulas- che sia stato un incontro positivo che auspichiamo possa andare incontro alle esigenze di molti esercenti e cittadini per cercare di migliorare la nostra città".