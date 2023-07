Santo Stefano al Mare: domani alla Marina degli Aregai il convegno dell'osservatorio 'Tutela del mare'

Per Roberto Minerdo, Presidente di ONTM: “Siamo felici di essere riusciti a portare tante competenze in campo innovativo alla Marina degli Aregai che, grazie al Gruppo Cozzi Parodi e, in particolare, a Beatrice Cozzi Parodi, è un nostro punto di riferimento fondamentale sul territorio, per portare in questa Regione – locomotiva d’Italia dell’Industria del Mare – le competenze e l’esperienza raccolta a livello nazionale dal nostro Osservatorio. D’altronde, non possiamo dimenticare come i dati economici a nostre mani raccontino una storia che vede la Liguria non solo come luogo di turismo delle Regioni produttive italiane, ma come motore propulsivo in ambito traffici marittimi delle merci, elemento in grado di trainare non solo il PIL regionale, ma di fornire un contributo sostanziale anche a quello nazionale. Ebbene, dati questi grandi risultati, è necessario che questa Regione si ponga anche come attrice principale dell’innovazione in ambito marittimo, sia esso industriale, commerciale o diportistico”.