Esposizione modellistica, trenini in miniatura in mostra alla stazione ferroviaria di Ventimiglia (Foto e video)

Una mostra di modellismo ferroviario è stata allestita nel fine settimana alla stazione ferrovia di Ventimiglia.

L’esposizione modellistica ha attratto appassionati e non che hanno potuto ammirare trenini in miniatura dagli anni ’20 fino ai giorni nostri. Vi erano modellini in scala 0, H0 e Z con sistema Marklin a 3 e a 2 rotaie e vi era anche la possibilità, per grandi e piccini, di poter far circolare modellini su decine di metri di binari, appositamente organizzati per questo scopo.

È riuscita, perciò, l’iniziativa del Museo Nazionale Trasporti, che ha sede di Taggia-Arma, organizzata in collaborazione con il Dopolavoro Ferroviario di Ventimiglia, Rete Ferroviaria Italiana, FS Italiane e Marklin Fan Club Italia presso i locali dell’ex Dogana all’interno della stazione di Ventimiglia.