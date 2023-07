Speciale Weekend: le nostre migliori proposte di come trascorrere al meglio questo fine settimana in provincia di Imperia

Con la giornata odierna, sabato 1° luglio, si apre in provincia di Imperia una ricca stagione estiva 2023. Gli eventi iniziano ad essere innumerevoli e noi cerchiamo di suggerirvi quelli più interessanti. Per tutti gli altri potete consultare la nostra preziosa ed esaustiva Agenda Manifestazioni.

Un evento di alto livello è quello che apre la rassegna ‘Eventi sotto le Stelle’ all’arena della Cala del Forte di Ventimiglia. Questa sera a inaugurare la kermesse sarà la voce ‘black’ più importante del panorama musicale italiano: Mario Biondi, che si esibirà assieme alla sua straordinaria band, proponendo alcuni successi che l’hanno portato a calcare i palchi più importanti in tutto il mondo. A partire dai brani ormai classici contenuti dell’album multiplatino ‘A Handful of Soul’, disco di riferimento a livello internazionale, il cantautore presenterà durante il tour estivo anche brani inediti, che confluiranno nel nuovo album in uscita prossimo autunno. Ad aprire il concerto di Biondi sarà la Max McCane e Laura Groggia, formazione blues con alle spalle tanti anni di esibizioni e tournèe nei circuiti europei e americani.



Saranno ‘I Sonic’, una sorprendente compagnia di acrobati, ginnasti, atleti e creativi, ad intrattenere questa era gli ospiti del Roof Garden del Casinò di Sanremo. Artisti e performer dalla caratura internazionale, coniugano da sempre gesto atletico e arte, forza fisica e leggerezza, danza e acrobazie, creando spettacoli dal forte impatto visivo. Ma i Sonics non regalano emozioni solo ‘in volo’: nella città dei fiori 4 straordinarie artiste, acrobate e ginnaste presenteranno il meglio delle performance acrobatiche e visuali a terra della Compagnia.



Dall’altra parte della provincia l’appuntamento è stasera con la 36ª edizione della Festa della Bandiera Argentina, evento clou dell’estate imperiese. I festeggiamenti enogastronomici e musicali organizzati dal Circolo Manuel Belgrano a Costa d’Oneglia saranno arricchiti dalla proposta artistica di Tango e Argentinità a firma della ‘Casa de Tango by Etnotango’. Il format di intrattenimento ‘100 fiori bianchi per Manuel Belgrano’, alla sua seconda edizione, è inserito nella Notte Bianca del suggestivo borgo e nasce per celebrare ‘El Dia de la Bandera’ condividendo una esperienza collettiva rituale e spettacolare, che vede la partecipazione del pubblico anche al Corteo iniziale, con decine di figuranti del tango vestiti di bianco che danno origine ad una parata unica e dalla forma originalissima, arricchita da fiori e bandiere argentine.

Dalle 20 circa la sfilata albino-cerulea parte dal Circolo Manuel Belgrano di via Carmine e percorre il tratto centrale del Borgo collegandosi alla piazza centrale di Costa d'Oneglia. Dalle ore 21.15, Tango in Piazza Duomo ideato e diretto dalla ‘Casa de Tango’ by Etnotango (performance, tango, musica, arte e teatrodanza). Dopo il suggestivo Corteo di ballerini seguono le spettacolari esibizioni dei Maestri di Tango. Alle 22 circa, Milonga di piazza e nel mentre taglio della torta argentina (offerta a tutti). Alle 23 partenza Dj set e concerti, mostre e animazione disseminata per il paese. Per agevolare l’arrivo a Costa d’Oneglia gli organizzatori consigliano di usufruire delle navette gratuite in partenza da piazza Dante a Imperia (via Nannolo) dalle ore 19.



Ora ci spostiamo nell’entroterra di Ventimiglia segnalandovi la manifestazione dedicata al Rossese di Dolceacqua: una serie di iniziative volte a valorizzare questo straordinario vitigno, le sue cantine e il territorio. Dalle 18 alle 23 in piazza mauro questa sera l’evento ‘Produttori in piazza’ proporrà una degustazione collettiva del Rossese di Dolceacqua Doc, con le postazioni di 17 produttori, stand con specialità gastronomiche tipiche a cura di associazioni e attività locali. Il costo per la degustazione libera è di 15 euro. La quota comprende il calice con il logo della manifestazione e l’apposita tasca, anch’essa personalizzata, da portare al collo. Ad allietare la serata sarà la musica del trio Ggt accompagnati per l’occasione dal vocalist Andrea Visalli. Una formazione che presenta i brani più famosi del panorama internazionale in versione per chitarra, basso e batteria: da George Benson a Lee Ritenour, passando per Jaco Pastorius e Frank Gambale, nonché alcuni inediti.



A corollario dell’evento sono previste inoltre ‘Passeggiate tra le vigne’: oggi l’appuntamento è a San Biagio della Cima alle 8-30 con la camminata tra ‘Le vigne ed i luoghi di Francesco Biamonti’. Il ritrovo è nella piazza centrale di San Biagio. Momento finale presso ’U Bastu’, luogo culturale di San Biagio legato allo scrittore Francesco Biamonti, con aperitivo, intorno alle 11.30. Domani la passeggiata sarà a Dolceacqua tra ‘Le vigne nel feudo dei Doria’. Il ritrovo è alle 8 presso piazza Garibaldi. Il rientro sarà intorno alle 12, con visita guidata al Castello ed aperitivo.



La rassegna ‘Cervo ti Strega’ continua questa sera in piazza dei Corallini con una serata dedicata al ricordo di Pietro Citati. Lo scrittore, recentemente scomparso, fu molto legato al borgo di Cervo. Parteciperanno all’evento il figlio e giornalista Stefano Citati, lo scrittore e Premio Strega 2021 Emanuele Trevi e il fotografo Lorenzo Capellini. Gli intermezzi musicali sono affidati a Marco Moro (flauto e sax) e Mauro Demoro (contrabbasso). L’ingresso è libero.



Nel primo appuntamento della tradizionale rassegna estiva ‘Summer in Winter’ di Bordighera questa sera alle 21 nei Giardini Winter andrà in scena l’‘Opera Pop’ di Luigi Orfeo ‘Il Barbiere di Siviglia’, l'opera buffa più rappresentata al mondo, una storia d'amore e di inganni, piena di scene comiche, di fuggi fuggi e travestimenti. Un luna park in musica raccontato alla maniera di Opera Pop che conduce il pubblico nel funambolico mondo di Rossini raccontando la trama del suo famoso Barbiere.

Giacomo Voli, the voice of rock vincitore del talent ‘All together now’ condotto da Michel Hunziker su Canale 5, sarà questa sera a Camporosso sul palco del Palabigauda. La serata targata Shock Events darà spazio nelle prime ore ai ragazzi della scuola di musica di Vallecrosia delle Industrie Musicali capitanate dal grande chitarrista e maestro Renzo Lanziani. Una grande occasione per le giovani promesse del posto: salire sul palco prima di uno dei più grandi cantanti rock italiani attualmente in circolazione. Sarà una serata ad ingresso libero con birra e ottima cucina.



Musica e gastronomia si mescolano nelle proposte messe in campo dai Comuni della provincia. Iniziamo da quelle di oggi, sabato 1° luglio:

A Sanremo, nell’ambito dei festeggiamenti patronali di San Siro, è in programma una serata gastronomica e danzante in piazza San Siro. Mentre in Piazza Borea va in scena la Festa dei Popoli 2023 con musiche, canti, danze e poesie dei paesi partecipanti. Ospedaletti ospiterà ‘Aperiacciuga’ con degustazione di un aperitivo con cartoccio di acciughe e un bicchiere di vino nella spiaggia antistante il Comune. Un tributo alla Disco Music degli anni 70/80 dei Libero Arbitrio andrà in scena in Piazza Tiziano Chierotti ad Arma. Mentre a Riva ligure sarà la Musica Pop/Rock della Uno Band in Piazza Matteotti ad intrattenere il pubblico. Street Food affiancato da un concerto dei ‘Senza Alibi’ è quello che offre oggi e domani Santo Stefano al Mare nel Piazzale Lungomare Cristoforo Colombo, di fronte Scuole Elementari. Mentre il mitico showman Gianni Rossi intratterrà il pubblico al Molo delle Tartarughe di Diano Marina con il tradizionale evento ‘Balliamoci l'Estate’.

Domani ad Imperia si potrà assistere al concerto itinerante a cura dei Cantores Bormani con partenza alle 21 da Piazza Duomo. Piazza Matteotti a Riva Ligure sarà di scena il live tour di Guido Monzitta dal titolo ‘Emozioni italiane’

In ultimo vogliamo segnalare una simpatica e interessante iniziativa del Museo Nazionale Trasporti di Taggia: si tratta di un’esposizione Modellistica nei locali della Stazione Internazionale di Ventimiglia. L’appuntamento è per oggi e domani – dalle 10.00 alle 12.30 e dalle 15.00 alle 18.00 – nel locali dell’ex Dogana all’interno della stazione. Si potranno ammirare trenini in miniatura dagli anni ’20 fino ai giorni nostri, ma, soprattutto, ci sarà la possibilità per grandi e piccini di poter far circolare modellini su decine di metri di binari, appositamente organizzati per questo scopo. L’ingresso è gratuito e la manifestazione è organizzata in collaborazione con il Dopolavoro Ferroviario di Ventimiglia, Rete Ferroviaria Italiana, FS Italiane e Marklin Fan Club Italia.





