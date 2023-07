La Onlus sanremese ‘FHM Italia’ sarà partner del Ministero della Cooperazione, Ravera: “È un punto di svolta”

Da oltre 15 anni il nome di Roberto Ravera, primario della struttura complessa di psicologia di Asl1, è legato a doppio filo con la Sierra Leone. La sua associazione FHM Italia Onlus, con sede a Sanremo, è impegnata nel Paese africano per un progetto di salute mentale, educazione, istruzione di bambini e di adolescenti che vivono in condizioni di difficoltà.

La Onlus matuziana sette anni fa, come esperimento sociale, ha anche costruito una scuola utile per spingere i giovani a non lasciare i villaggi per trasferirsi nelle metropoli, promuovendo così una migliore vita sociale. La scuola ha iniziato con 100 studenti e ora ne può contare circa 500. E poi anche un pozzo per un progetto di microcredito in agricoltura. Un’impostazione che prende forma sulla traccia di Asl1, con un ospedale di riferimento e, poi, i servizi sul territorio.

Il lavoro di FHM Italia si è poi evoluto portando alla nascita della NGO riconosciuta dal Governo ‘Ravera Children Riabilitation Centre’, progetto che ieri è stato presentato a Roma al vice ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Interazionale Edmondo Cirielli. Insieme a Roberto Ravera hanno partecipato al vertice anche il dottor Paolo Secondo (anche lui sanremese) e il senatore Gianni Berrino.

“Per la prima volta il Ministero della Cooperazione ha accolto il nostro progetto come un progetto di interesse nazionale - commenta Ravera dopo l’incontro con il vice ministro Cirielli - è promosso da volontari italiani che hanno portato la propria esperienza in un Paese complesso come la Sierra Leone per servizi sociosanitari per bambini e adolescenti con grandi deficit di fragilità e vulnerabilità. Siamo orgogliosi di rappresentare il nostro Paese, la città di Sanremo e la provincia di Imperia dalla quale molti di noi arrivano, anche se poi abbiamo anche volontari da tutta Italia e dall’estero. Finalmente ‘FMH Italia’ e ‘Ravera Children Rehabilitation Centre’ potranno entrare nell’albo delle organizzazione che operano con il Ministero, significa avere sponsor e l’appoggio delle istituzioni. È un punto di svolta importante, è il riconoscimento di tanti anni di lavoro e il sacrifico che molti italiani hanno fatto rappresentando il meglio del nostro Paese. Un ‘grazie’ al senatore Berrino che si è dato molto da fare in questo progetto sapendo del valore umanitario del nostro sforzo”.