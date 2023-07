Vallebona celebra San Pietro con concerto, santa messa e processione (Foto e video)

Vallebona ha celebrato San Pietro con due giorni di festa. In occasione della solennità dei santi Pietro e Paolo mercoledì sera, in piazza XX Settembre, è andato in scena il concerto di San Pietro della Banda Musicale di Vallebona durante il quale sono stati proposti brani di Abba, Pooh, Rota, Mancini e Lehar. Ieri pomeriggio, invece, si sono svolte la santa messa, la processione lungo i carugi del paese accompagnata dalla Banda Musicale di Vallebona, e la benedizione.

La festa liturgica in onore del martirio a Roma dei due apostoli, che si osserva appunto il 29 giugno, è stata un'occasione che ha riunito la comunità nella chiesa di San Lorenzo. Erano presenti anche la Confraternita di San Carlo di Vallebona e la Confraternita di San Bartolomeo degli Armeni di Bordighera. "E' bello vedere comunità riunite per festeggiare insieme i due santi, in particolar modo per noi San Pietro" - ha detto don Salvatore Crisopulli durante l'omelia - "E' un invito a non mollare e a non perdersi nel proprio cammino nonostante le difficoltà e le dure prove della vita. Preghiamo affinché aumenti la fede, l'impegno e la salvezza".

I due appuntamenti rientravano nel calendario delle manifestazioni estive proposto dal comune di Vallebona. “In passato San Pietro era la festa più importante e partecipata del paese durante la quale giovani ed anziani si riversavano nelle piazze e nei carugi aspettando il passaggio della banda e il giro delle ‘gigiole’. Con l’intento di mantenere e ravvivare questa antica tradizione cara ai cittadini abbiamo organizzato due giorni di festeggiamenti, prima con la banda e poi con la consueta e partecipata processione" - commenta l’Amministrazione comunale.