Vallebona, concerto d'organo del maestro Michele Croese apre il calendario delle manifestazioni estive (Foto)

"Si parte in bellezza con un messaggio di apertura e speranza: nella suggestiva cornice della chiesa parrocchiale di San Lorenzo, la magia delle note dell’organo Agati, suonato con passione ed amore del maestro Michele Croese, offrirà al pubblico l’ occasione di ascoltare il suono solenne e grandioso dell’organo a canne, strumento raro e imponente" - fa sapere il sindaco Roberta Guglielmi - "Il maestro Croese, che ha già suonato a Vallebona con grande successo di pubblico, vanta un curriculum prestigioso: diplomato al Conservatorio con il massimo dei voti, ha una vivace attività artistica che lo vede partecipare, in qualità di solista, a tantissimi concerti e ha una formazione letteraria altrettanto importante".

"L’estate 2023 vallebonenca si arricchirà di tanti altri eventi: la prima edizione di ‘Jazz in Valle‘, cinema in piazza, teatro, la festa del fiore d’arancio amaro (presidio Slow Food), momenti di svago con ‘l’acciuga in se crote’, degustazioni culinarie (Vallebona lo scorso anno ha ottenuto la De.co del Raviolo cu pesigu’ ), passeggiate ed escursioni per grandi e piccini e tanto altro" - sottolinea l’Amministrazione che ha cercato di inserire momenti di qualità da condividere insieme: tutti gli eventi sono supportati da una squadra di volontari appassionati che, insieme agli amministratori, contribuisce in maniera attiva alla riuscita degli stessi .