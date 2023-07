Sanremo: 'I Sonics', compagnia di acrobati, ginnasti, atleti e creativi, al Roof Garden del Casinò

Dopo il successo di Andrea Paris , che ha aperto il calendario eventi estivo del Roof Garden del Casinò di Sanremo, domani sabato 1 luglio si esibiranno i Sonics, una sorprendente compagnia di acrobati, ginnasti, atleti e creativi, nata e operante a Torino.

Definiti dal Ministero della Cultura italiana "eccellenza italiana nel mondo", i Sonics sono una compagnia di acrobati, ginnasti, atleti e creativi, nata e operante a Torino.

Artisti e performer dalla caratura internazionale, trasformano passione e sogni in spettacoli acrobatici, dimostrando che un solido gioco di squadra e un duro allenamento possono portare a risultati inimmaginabili.

Dal 2001, anno della loro nascita, con i loro spettacoli (9 produzioni attualmente all'attivo) si sono esibiti in tutto il mondo tra teatri, festival e grandi eventi mediatici e sportivi (solo per citarne alcuni: la Cerimonia di Chiusura dei Giochi Olimpici di Torino 2006, la Cerimonia di Inaugurazione dello Stadio Olimpico di Kiev per gli Europei di Calcio del 2012).

Coniugano da sempre gesto atletico e arte, forza fisica e leggerezza, danza e acrobazie, creando spettacoli dal forte impatto visivo.

Disegnano coreografie calandosi e interagendo con macchine e attrezzi di scena di propria invenzione, appesi ad autogru, americane o al graticcio di un teatro.

Ma i Sonics non regalano emozioni solo "in volo": a Sanremo 4 straordinarie artiste, acrobate e ginnaste presenteranno il meglio delle performance acrobatiche e visuali a terra della Compagnia, lasciando grandi e piccini a bocca aperta!

Spettacoli ad invito che esaltano il glamour, l’originalità e la grande attenzione che il Casinò di Sanremo riserva ai suoi clienti e ai suoi visitatori, dedicando loro sempre eventi originali e di grande levatura artistica.

Per informazioni www.casinosanremo.it/eventi