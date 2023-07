Sanremo: con la 'maratona' nelle vie del centro scattati ieri sera i festeggiamenti di San Siro (Foto)

In un clima di gioia sono iniziati ieri sera i festeggiamenti per San Siro. Per la prima giornata si è svolta la ‘StraSanSiro’, maratona non competitiva tra le vie della città giunta alla sua decima edizione.

Sotto lo slogan ‘Intrecci di pace’ hanno felicemente corso insieme persone di tutte le età, di diversi credi religiosi e con capacità differenti solo per la voglia di stare insieme e divertirsi.

“Un grazie a tutti i partecipanti – dicono gli organizzatori – che, ancora una volta, hanno acconsentito a mettersi in gioco, ma anche al Comune che ha dato il patrocinio, alla polizia municipale, alla protezione civile e alla croce rossa che hanno garantito uno svolgimento sicuro della manifestazione. Ovviamente anche i volontari che si sono messi a disposizione per la buona riuscita della serata”.

“Stasera e domani si svolgerà la ‘Sagra in piazza’ con servizio ai tavoli e musica dal vivo. A partire dalle 19.30 l'appuntamento è in piazza san Siro per un'altra serata di festa e amicizia.