Dal Principato di Monaco: terminata la 7a edizione del MonteCarlo Masters of Olive Oil International Contest

Si è svolto il 10 giugno l’atto conclusivo della 7° edizione del MonteCarlo Masters of Olive Oil International Contest. Nella magica e suggestiva cornice del principato più famoso al mondo l’intera giornata è stata scandita da due distinti momenti: il convegno e la premiazione.

Al mattino, presso la moderna ed elegante Sala Convegni del NOVHOTEL di Montecarlo, si è svolto il convegno sull’olio durante il quale prestigiosi relatori (la Dr.ssa Greta Rondi del Dipartimento di Marketing dell’Università IULM, lo Chef monegasco di adozione Pietro Nagari, Pino Cipolla esperto globale di mercati e in particolare di quello dell'Olio e l’esperto di produzione Luca Mencaglia) hanno intrattenuto gli oltre 100 partecipanti provenienti da diversi paesi del mondo. Gli interventi, di altissimo livello, hanno affrontato l’argomento “olio” interpretandolo e proponendolo sotto aspetti diversi: il neuromarketing, la ristorazione ed infine la coltivazione e produzione di questo pregiato prodotto.

Nel pomeriggio, sempre nella stessa location, produttori e rappresentanti delle amministrazioni comunali dei paesi associati alle Bandiere Arancioni e ai Siti Grimaldi hanno partecipato alla cerimonia di premiazione durante la quale i migliori tra i 210 oli in gara, selezionati da una delle giurie più qualificate al mondo, sono stati insigniti del prestigioso premio MOOOIC 2023 e degli attestati di qualità consegnati dalle autorità presenti, l’Assessore del Comune di Monaco Jacques PASTOR, il Console d’Algeria a Nizza e al Principato di Monaco Ayoub FENNOUCHE, il Presidente dell’Associazione Nazionale Comuni Bandiera Arancione, Fulvio Gazzola e dall’ideatore e organizzatore della manifestazione, Aldo Mazzini.

Quest’anno la manifestazione ha istituito tre nuovi premi, grazie al supporto e al contributo della Fondazione Carige che ha dato ancora maggior lustro e prestigio alla manifestazione.

L’edizione appena conclusa, oltre a registrare un notevole incremento di partecipanti da tutto il mondo, evidente segno di considerazione e di stima per il concorso, ha avuto come tratto distintivo la sorprendente presenza di aziende storiche affermate nel mondo sempre più proiettate nel futuro e di nuove piccole realtà nate dall’entusiasmo e dalla forza di volontà di giovani imprenditori che stanno ritagliandosi uno spazio meritato nel vasto mondo oleario. Presente e futuro che si confrontano per promuovere e diffondere sempre più la cultura dell’olio.

Sotto l’elenco degli oli premiati tra i 210 partecipanti da 20 Nazioni, nelle 16 categorie in gara.