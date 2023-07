Fungaiolo di Vallecrosia ritrovato morto nei boschi tra Italia e Francia

Sembra che ieri si sia recato in montagna per cercare funghi ma poi non sarebbe più rientrato a casa. La famiglia ha così denunciato la sua scomparsa questa mattina alla Polizia di Stato di Ventimiglia e sono scattate le ricerche. Alla fine è stato ritrovato in giornata ma purtroppo era privo di vita. Non si conoscono le cause del decesso, è possibile che possa essere stato un malore o che sia caduto da una scarpata. A trovare e recuperare la salma sono state le autorità francesi. Resta ancora da chiarire se la magistratura di Imperia deciderà di disporre l'autopsia o restituire la salma ai familiari per le esequie.