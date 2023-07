Morto nei boschi tra Italia e Francia: fissato il funerale di Rossano Alinari

Verrà celebrato domani, il 6 luglio, alle 16.30 nella chiesa parrocchiale di San Rocco a Vallecrosia il funerale di Rossano Alinari, il 62enne trovato morto nei boschi al confine tra Italia e Francia.

Rossano, che era un assicuratore e viveva a Vallecrosia, lascia la moglie Gianna, la figlia Rossana, il figliastro Matteo, la mamma Maria Edvige, il papà Angelo Mario, la sorella Deborah, parenti e amici, ancora scioccati per la sua improvvisa morte.

Lo scorso giovedì si era recato in montagna per cercare funghi ma poi non è più rientrato a casa. La famiglia ha così denunciato la sua scomparsa il giorno seguente alla Polizia di Stato di Ventimiglia e sono scattate le ricerche. Alla fine, è stato ritrovato ma purtroppo era privo di vita. Non si conoscono le cause del decesso, è possibile che possa essere stato un malore o che sia caduto da una scarpata. A trovare e recuperare la salma sono state le autorità francesi. La notizia della fine del 62enne, che era benvoluto da tutti coloro che l'hanno conosciuto, ha gettato nello sconforto la comunità di Vallecrosia.