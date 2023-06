Sanremo: scelti i due 'Consoli del Mare' per il 2023, a Ferragosto la cerimonia alla Madonna della Costa

A circa un mese e mezzo dalla cerimonia solenne che, come sempre si svolgerà nel Santuario della Madonna della Costa a Sanremo, la Famija Sanremasca ha diramato i nomi dei due Consoli del Mare, che verranno insigniti del prestigioso titolo il 15 agosto prossimo.

Si tratta di Fulvio Garibaldi, nato a Sanremo il 19 aprile 1964, laureato in Scienze Biologiche presso l'Università di Genova che, dal 1990 si occupa dell'ambiente marino sia costiero sia in mare aperto. Garibaldi ha dedicato la sua attività a numerosi progetti nazionali ed internazionali per lo studio della biodiversità dell'ecosistema del Mar Ligure con particolare attenzione alle rete alimentare che sostiene i grandi predatori come pesce spada, tonno, squali e permette la presenza dei cetacei. Si occupa di biologia della pesca e della gestione delle risorse ittiche sfruttate dalla pesca professionale. E' titolare del corso di ‘Ecologia dei grandi pelagici del mar ligure’, presso il Dipartimento di Scienza della Terra, dell'Ambiente e della Vita dell'Università di Genova.

Con lui è stato scelto Raffaele Barra: nato a Cuneo, il 10 novembre 1949, consegue il diploma in gemmologia e mineralogia, ma non si dedica all'arte orafa. Trasferitosi nel 1971 a Sanremo, dopo un'esperienza nella località sciistica di Crissolo, ha avviato l'attività di articoli sportivi ‘Eurosport’, offrendo anche servizi di riparazione-officina, collegato alla subacquea (in estate) e di sci (in inverno). Ha frequentato un corso al Centro Sub Riviera dei Fiori, ottenendo il brevetto di istruttore e avviando i corsi per aspiranti subacquei, italiani e stranieri. Esplora relitti sottomarini tra cui l'aereo militare Fiat BR20, profondità 47metri, e il battello di ricerche archeologiche subacquee Cycnus su di un fondale di 38 metri. Si è dedicato con successo alla formazione e alla preparazione delle immersioni di persone disabili, anche con forme gravi in collaborazione con l'associazione ‘Integrabili’. Ha collaborato alla posa, a Capo Verde su di un fondale di 28 metri, della ‘Madonnina dei fiori’ in memoria di Rudy Crespi, subacqueo.

La cerimonia dei Consoli del Mare è prevista per martedì 15 agosto, nel corso della ‘Solennità dell’Assunta’, con la formazione del corteo con le associazioni d’arma e di volontariato. Alle 10.30 la tradizionale investitura dei due nuovi Consoli e, alle 11, la celebrazione Eucaristica, che sarà officiata dal Vescovo di Ventimiglia-Sanremo, Mons. Antonio Suetta.