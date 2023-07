Castelvittorio: sabato la presentazione del romanzo di Achille Maccapani ‘Sanremo e il tesoro di Hitler’

Sabato prossimo alle 17, in piazza Vittorio Emanuele a Castel Vittorio, si svolgerà la presentazione del romanzo 'Sanremo e il tesoro di Hitler' di Achille Maccapani (Fratelli Frilli Editori) per dare l’inizio alla stagione estiva del borgo collinare dell’alta Val Nervia. L’iniziativa, organizzata dal comune e dalla pro loco di Castel Vittorio, con la collaborazione della Libreria Logoteca di Ventimiglia, rappresenta infatti uno degli appuntamenti più importanti per il comune.

“La serie dei romanzi del commissario Orengo, iniziata nel 2021 con “Delitto al Festival di Sanremo”, ha fatto conoscere ad un pubblico nazionale il nostro paese - dichiara il sindaco Gian Stefano Oddera - tant’è vero che diversi turisti arrivano nei carrugi del borgo, anche nei nostri ristoranti, alla scoperta di questi luoghi. Con un certo orgoglio, sono felice che anche Castel Vittorio sia ormai diventato uno dei luoghi iconici del giallo ligure, e che stia conoscendo una nuova fama in ambito nazionale.”

A dialogare con l’autore sarà lo storico locale Paolo Veziano: “Proprio i suoi saggi storici - spiega lo stesso Achille Maccapani - dedicati alla resistenza nella Val Nervia e nella Valle Armea, oltre che alla persecuzione ebraica prima e durante la seconda guerra mondiale a Sanremo e dintorni sono stati per me fondamentali per la stesura di questa terza indagine del commissario Orengo. Per rimarcare la mia gratitudine nei suoi confronti, l’ho pure inserito (ovviamente con un nome e cognome diverso) tra i personaggi del romanzo.”.

Il libro, dedicato ad un’indagine tra passato e presente, ambientata tra Sanremo, l’entroterra di confine (Castel Vittorio, Pigna, Isolabona, Dolceacqua, Olivetta San Michele, Airole) e la Costa Azzurra, è già stato presentato a Sanremo, Savona, Ventimiglia e Bordighera, oltre che alla prestigiosa rassegna “Maggio in Giallo” di San Giuliano Milanese, e il prossimo 6 giugno approderà pure al festival AG Noir di Andora, fondato da Andrea G. Pinketts.