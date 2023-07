Vallecrosia: approvazione della Giunta, il comune si doterà di un addetto stampa

Anche il Comune di Vallecrosia si avvarrà di un addetto stampa, una figura ormai imprescindibile per qualsiasi ente pubblico, dal più piccolo al più grande.

Proprio per questo la confermata amministrazione, guidata dal Sindaco Armando Biasi, ha approvato l’affidamento dell’incarico per lo sviluppo del marketing territoriale. Al momento l’incarico non è ancora stato conferito ed è stato mandato agli uffici per la sua ricerca.

L’addetto stampa dovrà dare supporto ai vertici istituzionali dell’Ente in materia di comunicazione, curare i rapporti con i media in generale ed in particolare con quelli locali per fornire un’informazione trasparente ed esauriente sull’operato dell’Amministrazione.