Sanremo, impianti elettrici e automazione cancelli: Prevosto Sas azienda leader nel settore (Video)

Prevosto Sas è orgogliosa di essere stata riconosciuta come leader nel settore intorno a Sanremo. Per l'occasione ha deciso di realizzare un video di presentazione aziendale.

"Il nostro impegno nel fornire prodotti e servizi della massima qualità, unito alla nostra esperienza pluriennale, ci ha aiutato a costruire una solida reputazione. Ci sforziamo continuamente di innovare e migliorare le nostre offerte, garantendo di rimanere avanti rispetto alla concorrenza e di soddisfare le necessità in continua evoluzione dei nostri clienti. Siamo grati per la fiducia che i nostri clienti ci hanno dimostrato nel corso degli anni e ci aspettiamo di continuare a lavorare con eccellenza, rimanendo fedeli ai nostri valori di integrità, attenzione e innovazione" - dice Prevosto Sas.

Le origini della Prevosto risalgono al 1950, quando viene avviata da Antonio Prevosto un'attività individuale di installazione impianti elettrici; nel 1955 si trasforma in società con il nome “Novalux” e realizza importanti cantieri per grandi costruttori edili. Nel 1961 ridiventa ditta individuale con il nome “A. Prevosto”, specializzandosi nel nascente settore dell’automazione cancelli. Sin da allora installa prodotti FAAC con la quale proseguirà per oltre quaranta anni un rapporto di reciproca collaborazione.

Nel 1985 assume la forma giuridica di “s.n.c.” e nel 1998 diviene una “s.a.s.” estendendo il campo di interesse anche ad impianti di videocontrollo, controllo accessi e parcheggi automatici. La Prevosto ha costantemente rinnovato nel corso degli anni le attrezzature, garantendo un continuo miglioramento nella qualità dei servizi offerti alla clientela, anticipando costantemente la concorrenza. La gestione della società è affidata al signor Serafino Prevosto, il quale ha saputo confermarsi nel difficile settore in Liguria di Ponente e Costa Azzurra.