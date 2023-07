Pnrr: primo tavolo tematico con i sindacati su urbanistica, edilizia e formazione

Si è svolto questa mattina, in Regione a Genova, il primo tavolo tematico legato all’attuazione del Pnrr e Piano nazionale complementare in materia di urbanistica, edilizia residenziale pubblica e sociale, edilizia scolastica e formazione, convocato dall’assessore Marco Scajola con i rappresentanti di settore di Cgil, Cisl e Uil Liguria.

Scopo dell’incontro la valutazione dello stato d’avanzamento dei vari progetti, che cubano complessivamente oltre 173 milioni di euro, con le ricadute occupazionali sul territorio ligure.

“Sono felice di affermare – dichiara l’assessore Scajola - che gli interventi su edilizia, urbanistica e formazione finanziati con Piano nazionale di ripresa e resilienza stanno rispettando i tempi previsti. È il risultato di uno sforzo collettivo e della collaborazione tra gli enti locali, le imprese coinvolte e i sindacati. A fronte delle sfide che ogni progetto di sviluppo comporta, Regione Liguria monitora costantemente l'avanzamento delle opere e fornisce un supporto tecnico ai Comuni che lo richiedono. Questa assistenza è finalizzata a superare eventuali criticità e a garantire il pieno successo delle azioni previste dal Pnrr”.

In particolare, i progetti di edilizia e riqualificazione urbana cubano circa 45 milioni di euro di risorse del Pnrr (tra questi, gli investimenti per il centro storico di Sanremo, per il borgo di Marinella di Sarzana e per il quartiere di Begato a Genova); i progetti legati alla formazione professionale cubano oltre 27 milioni di euro dal Pnrr mentre per quanto riguarda l’edilizia scolastica, le risorse del Pnrr destinate alla Liguria ammontano a oltre 65,8 milioni di euro. Ci sono poi ulteriori interventi di riqualificazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica su tutto il territorio regionale finanziati attraverso il Piano nazionale complementare per oltre 35,3 milioni di euro.

“Continueremo a lavorare con determinazione e impegno – prosegue Scajola - per assicurare che tutte le opere siano realizzate nei tempi previsti, portando benefici tangibili alla nostra comunità. La collaborazione con i sindacati resta fondamentale per mantenere un costante scambio di informazioni e affrontare eventuali difficoltà che potrebbero emergere lungo il percorso. La Liguria – conclude - guarda al futuro con fiducia, consapevole di avere avviato un consistente piano di interventi in grado di sostenere la ripresa economica e sociale della nostra regione”.