Teatro nel centro storico, a luglio due spettacoli in scena a Vallecrosia Alta (Foto e video)

Spettacoli teatrali animeranno l’estate 2023 di Vallecrosia. A luglio la Compagnia stabile Teatro della Luna ne porterà in scena due. La prima rappresentazione teatrale, che rientra all’interno del calendario delle manifestazioni estive proposto dal comune di Vallecrosia, sarà ”Prove di teatro...quando Molière incontra Goldoni” che si terrà, a ingresso libero, domenica 2 luglio alle 21.30 a Vallecrosia Alta mentre la seconda sarà la commedia teatrale "Il servitore...servito a dovere!”, che è in programma domenica 9 luglio dalle 21 nel centro storico.

Eventi pensati per promuovere e valorizzare il teatro e il centro storico. “L’iniziativa è nata per promuovere il teatro e portare le persone a visitare e a conoscere il nostro borgo. Le piazze e l’ambientazione del centro storico si adattano al teatro dove verranno svolte le due pièce teatrali, c’è una buona acustica che per il teatro è l’ideale“ - fa sapere il vicesindaco di Vallecrosia Marilena Piardi - “Il teatro permette alle persone di stare insieme e di essere sé stesse anche mentre recitano. Il laboratorio teatrale di Silvia Villa ha dato un buon risultato. Il Teatro della Luna è, invece, una compagnia di Vallecrosia che collabora con il Comune da diversi anni“.

L’evento del 2 luglio, che verrà messo in scena in piazza Nuova-piazza del Popolo nel centro storico e verrà realizzato in collaborazione con il Teatro della Luna, sarà lo spettacolo finale del laboratorio a cura di Silvia Villa, attrice e doppiatrice che si occupa di formazione teatrale, regia e drammaturgia. “Collaboro con la compagnia stabile Teatro della Luna come conduttrice, curatrice e formatrice teatrale per il laboratorio ‘Il gioco del teatro’. Alla conclusione di questo lavoro che abbiamo svolto con 16 ragazzi andrà in scena uno spettacolo teatrale della durata di circa un'ora e 20 minuti nel centro storico di Vallecrosia. Ringrazio per la scenografia Luciano De Stefanis“ - spiega Silvia Villa che ha curato la regia, la drammaturgia, l'ideazione e la scenografia dello spettacolo - “E' un brillante spettacolo in costume di 'Teatro nel Teatro', nel quale due compagnie di attori si incontrano-scontrano durante le reciproche prove teatrali, costretti a dividersi un unico spazio scenico. Desiderosi di interpretare al meglio un grande classico del loro maestro preferito, daranno vita a divertenti sfide artistiche a colpi di monologhi e dialoghi tratti da 'Il Malato Immaginario' di Molière e 'La Locandiera' di Goldoni. Si restituirà corpo, voce e cuore al meraviglioso 'Gioco del Teatro', nel quale sarà il 'Noi' a prevalere sugli egoismi dell’ 'Io'. A dare vita ai giocosi quadri scenici nell’incantevole borgo di Vallecrosia Alta, i 16 partecipanti dell’interessante laboratorio teatrale, che con passione e dedizione, offriranno al pubblico il meglio di loro stessi e di ciò che hanno imparato in questa arricchente avventura artistica ed umana. La prenotazione è obbligatoria ai numeri di telefono 3332866165 o 3475446651 oppure via email a teatrodellaluna@hotmail.it“. Saliranno sul palco Brigida Sette, Cristina Lepanto, Elena Triveri, Evelina Liverini, Emilia Serpico, Francesca Banaudi, Francesca Nardotto, Ingrid Marchot, Lucia Lombardi, Luciano De Stefanis, Marina Pratelli, Moreno Campodoni, Paola Costamagna, Paola Mazzonna, Quinto Pirrone, Valentina Bruno. Costumi in collaborazione con Ginetta Novello mentre luci e suoni sono di Marino Francesco e Vincenzo Torrieri.

Sarà a cura del Teatro della Luna anche la commedia teatrale in costume “Il servitore...servito a dovere!”, che andrà in scena domenica 9 luglio dalle 21 nel centro storico. “E’ una commedia in costume del ‘700, una farsa in due atti. E’ un lavoro teatrale ormai collaudato che replichiamo nel centro storico di Vallecrosia per divulgare il teatro amatoriale nella nostra città. Si ringraziano i soci e i collaboratori. Lo spettacolo sarà ad ingresso libero“ - afferma Luciano De Stefanis che ne curerà la regia - “Stiamo preparando anche altri lavori e, inoltre, quest’anno ricorre il ventennale di attività della compagnia“.