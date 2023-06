Spettacoli teatrali, sagre, cinema all'aperto e fuochi d’artificio animeranno l'estate a Vallecrosia (Foto e video)

Spettacoli, sagre, street food, fiere, musica e fuochi d’artificio animeranno l’estate 2023 della città della famiglia. Ha preso, infatti, il via il ricco calendario delle manifestazioni estive proposto dal comune di Vallecrosia. “Vi saranno tante manifestazioni, sagre ed eventi culturali. Il clou sarà sicuramente la ‘Notte blu’ con i fuochi“ - fa sapere l’assessore di Vallecrosia con le deleghe al Commercio, al Turismo, alle Manifestazioni, allo Sport e alla Città della Famiglia Pino Ierace - “Ci auguriamo tante presenze dopo il grande successo di WineAround e della Festa della Musica”.

Dopo il successo di WineAround e della Festa della Musica, sabato scorso si è svolta la sagra della carne alla brace a Vallecrosia Alta mentre domani dalle 21 andrà in scena “Baracca e burattini” di Giovanni Medini sulla pista di pattinaggio sul solettone sud. “Partirà il teatro nel borgo antico. Andranno in scena due pièce teatrali con la collaborazione del Teatro della Luna. Nel centro storico faremo anche il cinema all’aperto con film adatti ai bambini e ai ragazzi e verrà, inoltre, organizzato un concerto con Reddy Bobbio. Abbiamo investito per promuovere il centro storico e far sì che le persone inizino a frequentarlo e a visitarlo“ - svela il vicesindaco di Vallecrosia e assessore con delega alle Politiche sociali, alla Cultura, al Personale, al Civico Cimitero e alla Sanità Marilena Piardi - “Il teatro andrà in scena anche a Casa Valdese. Sulla pista di pattinaggio e sul solettone sud vi saranno spettacoli per bambini, come i burattini, street food e serate danzanti. Sul lungomare verranno organizzati, invece, il Carnevale estivo e la Fiaccolata. Vogliamo che Vallecrosia non sia più una città di passaggio ma che diventi una città da vivere e che promuova ogni estate tantissime attività per residenti e turisti“.

Il mese di luglio si aprirà con ”Prove di teatro. Quando Molière incontra Goldoni” di Silvia Villa con la collaborazione del Teatro della Luna, che andrà in scena domenica 2 alle 21.30 nel centro storico. Martedì 4 luglio, invece, dalle 21, vi sarà “I barba papà” di Kevin Cussadiè. Domenica 9 luglio, alle 17.45, verrà organizzata una conferenza con la scrittrice Lilia De Apollonia su “Le inglesi in Riviera durante la Belle Epoque” con letture dal libro “La regina, la filantropa e l’imperatrice - Aristocratiche inglesi a Vallecrosia”. “Commedia teatrale: il servitore...servito a dovere!”, a cura del Teatro della Luna, animerà, domenica 9 luglio dalle 21, il centro storico. Martedì 11 luglio sulla pista di pattinaggio sul solettone sud dalle 21 vi sarà il “Gran Teatro dei burattini” di Eliseo Niemen. Giovedì 13 luglio alle 21.30, nel centro storico, tornerà il cinema all’aperto, a cura dell’Assessorato alla Cultura. Per l’occasione verrà proiettato “Up”. Venerdì 14 luglio ai giardini della Casa Valdese, in via Colonello Aprosio, dalle 21 verrà portata in scena una rappresentazione teatrale a cura del Circolo reading e drama di Ventimiglia: “Uomini e donne 2”. Martedì 18 luglio sulla pista di pattinaggio sul solettone sud dalle 21 verrà proposto “Cartoon fantasy” di Alan Codanti. Una serata danzante, invece, verrà organizzata sabato 22 luglio sulla pista di pattinaggio sul solettone sud dalle 21 a cura dell’associazione Le Cinque Torri. Martedì 25 luglio, inoltre, sulla pista di pattinaggio sul solettone sud dalle 21 vi sarà “Crazy show” di Diego Cussadiè. Dal 28 al 30 luglio, invece, sul solettone sud dalle 8 alle 20 tornerà lo Street Food a cura di Eventi Fiori. Infine, sabato 29 luglio dalle 21 vi sarà il “Carnevale estivo” mentre domenica 30 dalle 8 alle 20 verrà organizzata una giornata commerciale a cura della Confcommercio: il “Bun Patu”.

Tanti eventi caratterizzeranno anche il mese di agosto: per i più piccoli martedì 1 sulla pista di pattinaggio sul solettone sud dalle 21 vi sarà “Cartoon theatre” di Sabrina Truffelli; giovedì 3, invece, nel centro storico, in occasione del cinema all’aperto, verrà proiettato “Coco” mentre martedì 8 sulla pista di pattinaggio sul solettone sud dalle 21 vi sarà il “Teatro dei burattini” di Corrado Gibilisco. Sabato 5 agosto sul lungomare Marconi dalle 21 verrà proposta la “Fiaccolata” a cura dell’associazione Pescatori Amici del mare. Il lungomare sarà animato da concerti di band musicali e attrazioni varie in occasione della “Notte blu”, durante la quale, intorno alle 23, vi sarà anche lo spettacolo pirotecnico in collaborazione con la Setti Fireworks. Domenica 13 agosto nel centro storico dalle 21 verrà riproposta la Festa del basilico a cura dell’associazione culturale Borgo Antico mentre dal 14 al 16 agosto torneranno i tradizionali festeggiamenti patronali di San Rocco dalle 19 presso le opere parrocchiali in via San Rocco. Spazio ai più piccoli sulla pista di pattinaggio sul solettone sud dalle 21 giovedì 17 agosto con lo “Spettacolo per bambini” di Miletto Production; martedì 22 agosto, con “Milettolandia” di Loredana Miletto e martedì 29 agosto con “Clown Show” di Federica Filosi.

Settembre, invece, sarà caratterizzato da due serate danzanti il 9 e il 23 dalle 21 sulla pista di pattinaggio sul solettone sud a cura dell’associazione Le Cinque Torri; dal “Mercante per un giorno” che si terrà domenica 10 dalle 8 alle 19 presso il piazzale dell’ex mercato dei fiori a cura del Circolo ricreativo antico doc e dalla “Fiera di fine estate” che andrà in scena sul lungomare Guglielmo Marconi domenica 24 settembre dalle 8 alle 20 a cura di Confesercenti. L’8 ottobre, infine, nel centro storico dalle 10 alle 18, verrà riproposta la Festa della Zucca.