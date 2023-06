La Festa della Musica anima le vie di Bordighera, Vallecrosia e Camporosso (Foto e video)

Musica dal vivo, spettacoli, street food e bancarelle, ieri sera, hanno animato le vie di Bordighera, Vallecrosia e Camporosso in occasione della Festa della Musica, organizzata per celebrare la giornata ufficiale della Festa Europea della Musica e il solstizio d’estate.

Nel centro città di Bordighera residenti e turisti hanno potuto assaggiare in piazza Eroi della Libertà (piazza della Stazione) lo street food dei caratteristici truck specializzati che proponevano paella, friggitoria, carne alla brace, hamburger e birre artigianali, mentre lungo le vie cittadine, chiuse al traffico veicolare per l'occasione, hanno potuto vedere e ascoltare le esibizioni dal vivo di Fantomatik Orchestra, street band american style; di Big Trouble che proponeva cover band classic rock; di Los Cubanos, musica latina e Sudamericana; di Radiogrock, dj set, e di Groovyboyz, funky music, cover e brani originali. Inoltre, lungo le vie si sono anche alternati diversi artisti di strada: Claudia Murachelli, soprano e suonatrice d'arpa celtica; Unda Duo, chitarra classica e violino; Felix Do Nascimiento, saxofonista brasiliano, e Quel Duo Lí, chitarra, percussioni e voci.

Una folla ha invaso le vie di Vallecrosia per mangiare e bere nei bar, nei ristoranti e nei vari punti ristoro, per ascoltare la musica dal vivo e ammirare le esibizioni di danza e di canto di giovani talenti. Inoltre, i negozi erano aperti per uno shopping notturno e vi erano anche diverse bancarelle del mercatino di antiquariato e hobbistica con prodotti di vario genere, come libri, gioielli borse e dolci. Lungo le vie si sono esibiti Uno Band, Never The Dog, Simil Jazz Band, Erbagrama, Recovered, Esapop, Thunderbird, Shanti, Funky Soul Pomeleo e gli sbandieratori del Sestiere Burgu di Ventimiglia.

Street food, musica dal vivo e gonfiabili per bambini hanno animato anche le vie di Camporosso dove si sono esibiti MJ Libra, DJ Kikko, Funk Hub Band, The Smoking Dukes, Elena Mazzullo e Vedo Nero. Sicurezza e ordine pubblico sono stati mantenuti in tutte e tre le città grazie alle forze dell'ordine, polizia locale e carabinieri, presenti, alla Protezione civile e alle pubbliche assistenze.