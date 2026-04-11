Ventimiglia, area archeologica di Nervia: al via gli incontri all’Antiquarium

Popolamento, vie e risorse di una terra tra mare e montagna. Hanno preso il via le conferenze primaverili in antiquarium presso l’area archeologica di Nervia, città di Albintimilium, a Ventimiglia. Il primo incontro incentrato sul Popolamento delle Alpi Liguri: il caso della valle delle Meraviglie con Nicoletta Bianchi e Silvia Sandrone si è, infatti, svolto ieri pomeriggio.

Dopo aver dedicato il 2025 alla scoperta del nuovo allestimento museale, inaugurato nel dicembre 2024, quest’anno lo staff scientifico dell’area propone un viaggio alla scoperta di ciò che sta 'intorno' alla città romana, declinando questa parola non soltanto in senso geografico/territoriale ma anche dal punto di vista cronologico e concettuale.

I prossimi appuntamenti saranno il 17 aprile su 'Quando i crinali erano vie' con Giulio Montinari di MNGE –DRMN Liguria, il 21 maggio su Relitti romani nel Ponente Ligure con Simon Luca Trigona della Soprintendenza ABAP Liguria e il 28 maggio su Storia dell’Officina del Gas a Ventimiglia con Giovanna Rosso del Brenna dell'UniGe – Università di Genova e Stefano Costa della Soprintendenza ABAP Liguria. Tutti gli incontri saranno alle 16 e dureranno circa due ore circa.

Un'occasione unica per conoscere il territorio prima del municipium romano, i relitti che sono stati rinvenuti nel mare antistante e quello che ci narrano le vestigia più recenti della città, trasformatasi nel frattempo da Albintimilium in Ventimiglia. Il ciclo di incontri, pur essendo aperto a tutti, è dedicato in particolare alla formazione dei docenti di ogni ordine e grado per permettere il conseguimento dei crediti formativi.