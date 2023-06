Sanremo: concerto per il centenario di Lelio Luttazzi, gli ‘ Swing Kids’ di Freddy Colt invitati al Festival Jazz di Trieste

Gli “Swing Kids”, una delle più attive formazioni sincopate del Ponente ligure, costituiti nel 2016 su iniziativa di Freddy Colt, si preparano alla loro più importante trasferta dell’estate 2023. L’Orchestra Stabile dello Swing di Sanremo, infatti, è stata invitata a tenere un concerto nell’importante “Trieste Love Jazz – International Jazz Festival”, diciassettesima edizione organizzata dalla Casa della Musica, una rassegna che vede in cartellone anche grandi nomi come gli Yellowjackets, i fratelli Tonolo, Anna Lauvergnac e diversi altri.

Il prossimo 17 luglio è in programma la “Serata Luttazzi”, in cui i musicisti liguri omaggeranno nella sua città natale il Maestro Lelio Luttazzi in occasione del Centenario della nascita, una ricorrenza che ha suscitato numerose celebrazioni in tutta la Penisola, sotto l’egida della Fondazione Lelio Luttazzi e con il patrocinio del Ministero della Cultura – tra i riconoscimenti più significativi è stato realizzato un francobollo per lettera con l’effige del Maestro.

A Trieste, sul palco di Piazza Giuseppe Verdi, i Swing Kids porteranno un repertorio interamente luttazziano che comprende alcuni motivi di successo – tra i quali “Giovanotto matto”, “Vecchia America”, “Souvenir d’Italie”, “Canto… anche se sono stonato” – accanto a brani strumentali con cui Lelio, nei primi anni Cinquanta, aveva esplorato i vari stili del jazz: dal dixieland allo swing, dal blues al bebop. Per l’occasione sarà ospite dell’orchestra la vocalist udinese Barbara Errico e la serata vedrà la conduzione affidata al presentatore-showman romano Paolo Tagliaferri. Ad affiancare Freddy Colt, sultano dello Swing e chef d’orchestra, ci saranno: Mario Martini alla tromba, Stefano Bianchi al trombone, Marco Di Giuseppe, Simone Verrando e Mirco Rebaudo ai sassofoni, Lorenzo Herrnhut-Girola alla chitarra, Francesco Cardillo al pianoforte, Paolo Priolo al contrabbasso e il nuovo batterista Gigi Marras.

In riviera, prima di questa importante occasione fuori porta, sarà possibile ascoltare l’originale orchestra durante un concerto ad Ospedaletti in programma la sera del 12 luglio.