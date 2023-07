La 18enne Federica Chichi domenica scorsa ospite ad Albenga dell'evento 'Miss Pin Up 2023'

Federica Chichi, in arte Kiki, 18enne giovane cantautrice di Sanremo, è stata ospite domenica scorsa ad Albenga per l’evento di ‘Miss Pin Up 2023’.

Si è esibita con un brano di musical con il quale ha partecipato al programma ‘Prodigi’ su Rai Uno. Federica, che frequenta il Liceo Classico Cassini di Sanremo, da quest’anno collabora a Roma con l’etichetta discografica ‘Joseba Label’ di Gianni Testa e ha appena pubblicato il suo primo inedito intitolato ‘Maschere’, mentre sono in fase di completamento altri cinque inediti.

Oltre a studiare canto con Manuela Gaslini, Kiki frequenta la scuola teatrale di Giorgia Brusco ed ha appena concluso una tournée teatrale con la compagnia ‘I Cattivi di Cuore’, portando in scena ‘Il Raccolto’, opera della stessa Brusco che ha ottenuto numerosi premi e riconoscimenti.

Musica e teatro sono da sempre presenti nella vita e nella formazione della giovane artista, come lei stessa conferma: “Attraverso la musica, i testi delle mie canzoni e dei miei monologhi, riesco a esprimere i sentimenti che scaturiscono da dubbi e riflessioni su temi e argomenti a cui tengo in particolar modo, come l’incomunicabilità che ci pervade a causa delle barriere che innalziamo tra noi. In questo modo cerco di dare voce ai miei pensieri per abbattere quelle barriere attraverso l’arte e arrivare al cuore delle persone”.