In paese andrà in scena il concerto di San Pietro della Banda Musicale di Vallebona. Si terrà domani sera alle 21 in piazza XX Settembre, davanti al Municipio.

Per l’occasione verranno proposti brani di Abba, Pooh, Rota, Mancini e Lehar.

L'appuntamento musicale rientra nel calendario delle manifestazioni estive proposto dal comune di Vallebona.