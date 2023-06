Camporosso: varato il calendario degli eventi Aceb per il secondo semestre del 2023

E’ stato varato il calendario degli eventi organizzati dall’associazione Aceb di Camporosso per il secondo semestre 2023.

Il primo è stato fissato per il 3 settembre con ‘Puliamo il torrente Nervia per salvare il mare’, una pulizia del fiume che parte dal confine con Dolceacqua fino alla foce del Nervia, organizzato in collaborazione con: Croce Azzurra Misericordia di Vallecrosia, BordiEventi, Oasi del Nervia, Soccorso Alpino, Protezione Civile di Bordighera e Fiab Riviera dei Fiori.

Il 29 settembre spettacolo benefico con il comico Enrique Balbontin, al Palatenda di Bigauda a Camporosso. Il 22 ottobre la sesta ‘StraCamporosso’, 3° Memorial Monica Ligustro. Sempre ad ottobre la ‘Settimana contro la violenza sulle donne’, il 16 novembre un corso di autostima, il 17 uno di autodifesa e, il 18 lo spettacolo teatrale a tema contro la violenza sulle donne ‘Eco nel silenzio’, atto unico scritto, interpretato e diretto da Giorgia Brusco.

Il 16 dicembre verrà proposta una commedia teatrale con ‘Il Teatro dell’Albero’ di San Lorenzo al Mare ma è in programma anche un concerto di Natale e, nel periodo festivo l’Aceb proporrà la consueta sottoscrizione a premi e un ricco sacco di Natale con prodotti tipici locali.

Per organizzare gli appuntamento l’Aceb può contare su oltre 100 sponsor che hanno creduto nell’associazione, sostenendo tutti gli eventi in programma. Il ricavato degli stessi sarà devoluto al vincitore del bando di ACEB 2023.