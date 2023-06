Ventimiglia: rimpatriata degli ex alunni della scuola elementare di Via Vittorio Veneto

Una bella iniziativa si è svolta l’altra sera, presso un locale sul lungomare di Ventimiglia, quando gli ex alunni della scuola elementare di Via Vittorio Veneto, classe 1966, si sono incontrati per un aperitivo insieme, ricordando i cinque anni trascorsi sui banchi di scuola dal 1972 al 1977.

"Tanti anni sono trascorsi, e ciascuno ha vissuto la propria vita, ma rivedersi è stato come fare un salto indietro, con la spensieratezza ed i ricordi di un periodo così significativo ed importante, quello della scuola elementare (allora non era ancora primaria).

Quasi tutti presenti, un grande risultato di partecipazione, anche da parte di chi vive lontano, addirittura all’estero, ma che non ha rinunciato a questo avvenimento gioioso che, tutti, si sono ripromessi di replicare, magari coinvolgendo anche quelli che non si sono riusciti a contattare.

Tra un brindisi, un racconto, risate ed il ricordo della maestra Jolanda Lorenzi, che li ha seguiti per tutto il quinquennio, la serata è trascorsa piacevolmente, compilando un album ricordo dell’evento, e si è conclusa con l’immancabile foto, proprio sui gradini della scuola, come 46 anni fa... quasi nelle stesse posizioni di allora! Non poteva mancare questo bellissimo ricordo di una classe bellissima che dopo tanti anni si è ritrovata per festeggiare i ricordi e la vita".

Nella foto i partecipanti: Elisabetta, Luca, Giuseppe, Severino, Rosa, Andrea, Aldo, Nuny, Simona, Agnese, Rino, Sabrina, Laura, Nina, Stefania, Davide, Nadia…..” la 5D del 1977!