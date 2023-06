Si è concluso ieri il 3° Torneo sociale Giallo di Tennis ad estrazione maschile e femminile del Lions Club Sanremo Matutia a favore dei cani Alert

Il Circolo Tennis Sanremo Foce ha ospitato dal 15 al 23 u.s. la terza edizione del torneo di tennis del Lions club Sanremo Matutia i cui sponsor sono stati: Hotel Principe, Fideuram, Ditta Gianni Ostanel, ditta Fogliarini, Uno Energye, Ditta Mastelli.

L’intero ricavato della manifestazione è stato devoluto alla scuola dei Cani Alert per il diabete, cani che vengono addestrati per effettuare opere concrete di solidarietà a favore di persone affette da questa insidiosa malattia!

E’ stata una settimana di tempo favorevole e molti appassionati di questo sport hanno seguito le competizioni che si sono svolte in questo prestigioso Circolo dopo le ore 19 sia per motivi di lavoro sia per permettere di far partita nelle ore piu fresche.

I partecipanti sono stati 51 tra i quali 34 uomini e 17 donne , i numerosi premi consistenti in oggetti della ditta Tavola di Baci stato offerti dall’Hotel Principe e sono stati consegnati dalla presidente Incoming Alessandra Solerio accompagnata da Giovanna, Gianni, Adelina Danilo ed Eleonora che ha curato l’intera manifestazione con una presenza giornaliera costante…

La classifica è stata la seguente:

Primi: Debora Candeloro /Jurtij Bernocchi (due insalatiere in cristallo )

Secondi: Chiara Fassola /Marco Cardarelli (2 belle bottiglie in cristallo)

Ulteriori premi sono stati assegnati al più giovane giocatore Alessandro Cozzi ed al più “grande” Billone. Riconoscimento speciale per Daniela Soma per l’amicizia e per la collaborazione prestata.

E’ seguita una simpatica lotteria con bei premi quali un soggiorno di due giorni, buoni per aperitivi e tre belle targhe sponsorizzate dal socio Danilo. Si è brindato ai vincitori e un ricco rinfresco è stato offerto dalla Eleonora e da Giovanna e si ringrazia per la disponibilità il ristorante Galeone.

Lions club Sanremo Matutia M.Luisa Ballestra addetto stampa