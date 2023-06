Taggia 'scopre' il padel: ok alla manifestazione di interesse per riqualificare area abbandonata

Quindi di fronte ad una potenziale situazione di interesse, il Comune, acquisito parere favorevole della giunta del sindaco Mario Conio, attraverso l'ufficio patrimonio predisporrà una manifestazione di interesse per vedere se e quante proposte ci possano essere per rivalutare l'area. Gli estremi del rapporto, saranno resi noti alla pubblicazione del documento da parte dell'ente ma considerando la mole di interventi necessaria, è plausibile che sarà proposto un affidamento sul lungo periodo.

Circa un anno fa avevamo sottolineato come Taggia fosse uno dei pochi comuni sprovvisto di campi da padel. Da parte dell'amministrazione comunale c'era l'interesse a realizzare questo tipo di impianto, soldi permettendo, ad esempio con una progettualità di riqualificazione di alcuni spazi nel compendio delle ex Caserme Revelli. L'opportunità creatasi sull'area dell'ex Frantoio Sant'Agostino e le progettualità scolastiche prioritarie sul compendio al centro di Levà, modificano sicuramente quanto immaginato. Ora non resta che attendere la pubblicazione della manifestazione di interesse ricordando che tra questo passaggio e un successivo affidamento c'è ancora spazio e tempo per altre offerte ed a Taggia i soggetti interessati non mancano se si pensa anche ai due storici circoli tennistici.