Ventimiglia: parcheggio selvaggio in Piazzale de Gasperi, la segnalazione con foto di un lettore

"Ancora un giorno di delirio e parcheggio selvaggio di mezzi pesanti sul Piazzale de Gasperi a Ventimiglia. Il primo week-end d'estate vede mezzi ingombranti infilati in ogni spazio utile, ai limiti dell'incredibile, come testimoniano le fotografie a corredo. Ci si domanda cosa possa accadere nel caso di un imprevisto che preveda lo sgombero immediato del sito o l'ingresso di mezzi di soccorso quali ambulanze e pompieri, considerato che alcuni di questi autocarri insistono bellamente sulla carreggiata. Inoltre, si segnala come codesti mezzi, in sosta spesso anche per tre giorni e tre notti consecutive, trasformando di fatto il parcheggio in un campeggio abusivo, effettuino manovre pericolose, entrando non di rado contromano e a velocità sostenuta. Non da ultimo: il deperimento progressivo dello stato dell'asfalto causato dagli stessi, generando spaccature e profonde buche nell'asfalto. Si sollecita un intervento che, risolutivo, porrebbe fine ad una situazione, specie nei fine settimana, ormai insostenibile.



Lettera firmata".