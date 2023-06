“Zero vittime sulla strada” entro il 2050: la Città di Ventimiglia c’è!

I dati relativi all’incidentalità nazionale risultano davvero sconfortanti. In particolare, la regione Liguria si trova al nono posto nella classifica nazionale con 7.166 incidenti, 64 morti e 8.766 feriti. La provincia di Imperia si colloca in terza posizione tra i capoluoghi liguri con 901 incidenti totali, 10 morti e 1.150 feriti (Istat 2021).

Alcune tratte stradali del territorio di Ventimiglia presentano criticità elevate come ad esempio la S.S. 1 Aurelia e la S.S. 20 Colle di Tenda. Questa strada negli ultimi mesi ha visto numerosi incidenti anche mortali a causa dell’elevata velocità e al mancato rispetto delle norme stradali.

Ecco che l’impegno pluriennale di interventi e attività in cui la Città di Ventimiglia si è impegnata a partire dallo scorso gennaio, mira proprio alla riduzione dell’incidentalità e alla salvaguardia degli utenti della strada, nell’ottica europea “Zero vittime sulla strada” entro il 2050.

Grazie al progetto integrato di sicurezza stradale introduce sul territorio dispositivi IoT e soluzioni tecnologicamente all’avanguardia con l’obiettivo di prevenire e ridurre sempre più gli incidenti stradali.

Sono, quindi, due i nuovi punti di rilevamento della velocità istantanea che, a partire dal 24 giugno entreranno in funzione sulla S.S. 20 del Colle di Tenda e di Valle Roja. Vediamo dove:

S.S. 20 del Colle di Tenda e di Valle Roja Km 149+440 60 metri, dopo Eni Station - sia in direzione Porra che in direzione Ventimiglia (postazione bidirezionale) con limite di velocità di 90 km/h;

S.S. 20 del Colle di Tenda e di Valle Roja Km 145+027, nei pressi di Idrocentro - in direzione Trucco con limite di velocità di 50 km/h.





L’Ecosistema TITAN® integra tutti gli apparati tecnologici di controllo del territorio (IoT), gestiti dalla Polizia Locale, previsti nel progetto.

TITAN® è una piattaforma unica e innovativa che riceve e gestisce le informazioni, i dati e le immagini, provenienti dai dispositivi di campo nel pieno rispetto della privacy dei cittadini, essendo la procedura perfettamente aderente alle regole Europee sul GDPR.

Il progetto integrato di sicurezza stradale prevede, anche, la campagna di comunicazione e sensibilizzazione “ Ti Voglio Bene ”, rivolta a tutti agli utenti della strada. L’obiettivo della campagna è di promuovere un diverso atteggiamento culturale verso la sicurezza stradale, aumentando la sensibilità di tutti al rispetto delle norme, facendo percepire i regolamenti non come limitazioni alla propria libertà di guida ma come tutela della salute di ogni individuo.

Tutto il progetto è inoltre rafforzato da una diffusa campagna di comunicazione “online”, declinata sui portali web di informazione locale e sui social media, finalizzata ad informare i cittadini sui nuovi interventi e a sensibilizzare tutti gli utenti della strada verso un comportamento più responsabile e più consapevole dei rischi che si corrono quotidianamente sulle strade.