Un'estate di note con la Sinfonica tra 'Sanremo Summer Symphony' e 'Musica nei borghi'

È ai nastri di partenza l’estate in musica della Riviera di Ponente con la seconda edizione della “Sanremo Summer Symphony”, la stagione estiva dell’Orchestra Sinfonica di Sanremo da giugno ad agosto con quattordici spettacoli tra cui molte prime assolute.

“La stagione estiva dell’Orchestra Sinfonica di Sanremo – dice il vice presidente della Regione Liguria con delega al Marketing Territoriale Alessandro Piana – rappresenta un’importante attrattiva culturale per immergersi nella grande musica, sperimentando sempre nuove formule di presentazione e di espressione culturale. Incarna uno dei simboli più forti della regione per la promozione del turismo culturale lento, per chi desidera partecipare ad esperienze coinvolgenti coniugandovi la bellezza del territorio. Penso ad esempio all’Auditorium Franco Alfano di Sanremo o alle diverse location della Musica nei Borghi”.

“L’Orchestra Sinfonica di Sanremo – aggiunge l’assessore regionale Marco Scajola - è un fiore all’occhiello della Liguria e costituisce anche uno straordinario volano con positive ricadute sul nostro territorio. Il nostro plauso va a tutti i suoi componenti, musicisti di altissimo livello che, non dobbiamo dimenticarlo, accompagnano gli artisti sul palco dell’Ariston durante il Festival di Sanremo, la più importante manifestazione canora italiana. È dunque un’eccellenza ligure che porta alto il nome della nostra terra in Italia e nel mondo”.

La stagione si articola da giugno ad agosto, tre mesi di grande musica senza confini: classica, jazz, pop. Un programma ricchissimo capace di soddisfare la voglia di musica “live” di diverse tipologie di pubblico, da quello italiano ai tanti turisti stranieri che anche quest’anno sceglieranno la Liguria, e in particolare la Riviera di Ponente, per le loro vacanze.

“La presentazione della nostra stagione estiva – dichiara Filippo Biolé, Presidente Fondazione Orchestra Sinfonica di Sanremo - rappresenta un traguardo assai significativo lungo il percorso che abbiamo intrapreso di valorizzazione dell’Orchestra Sinfonica di Sanremo, antica e prestigiosa istituzione culturale che rappresenta a pieno uno dei patrimoni della Liguria. Sono estremamente felice che la mia Regione e i suoi vertici, che ringrazio, abbiano inteso quale potenziale abbia la nostra Orchestra e, anche grazie al rinnovato supporto istituzionale, quali risultati qualitativi e di pubblico sia in grado di produrre nell’ambito dell’offerta culturale del nostro territorio. Sin d’ora desidero ringraziare tutti coloro che sceglieranno i nostri concerti della stagione estiva, premiando una selezione versatile che abbraccia il repertorio classico e le crossover, con nomi di spicco nel panorama internazionale e nazionale”.

Lo scorso anno oltre 4000 spettatori hanno preso posto sulle gradinate dell’Auditorium Franco Alfano. Un teatro all'aperto, costruito all’interno del Parco Marsaglia, capace di accogliere orchestra, artisti e pubblico in una sorta di “abbraccio” con vista mare. Un gioiello di Sanremo, città della Musica.

Alla “Sanremo Summer Symphony” si affianca, dal 26 luglio, la seconda edizione di “Musica nei Borghi”, una rassegna ideata dalla Fondazione Orchestra Sinfonica di Sanremo e dal suo direttore artistico Giancarlo De Lorenzo: nove serate estive - ad ingresso gratuito - in alcuni luoghi affascinanti e borghi del Ponente ligure nei quali risuoneranno le arie “leggere” di Ottorino Respighi, Jean Sibelius, Béla Bartók, Antonin Dvoràk, Johannes Brahms, Manuel de Falla, Zequinha De Abreu, Johann Strauss jr. e Johannes Brahms. La rassegna prevede quest’anno anche due date dedicate ad alcuni ospiti speciali del nostro territorio: gli anziani della Residenza Villa Julia Sanremo e della Casa di riposo Ernesto Chiappori di Latte (Ventimiglia). Il 26 luglio partirà la seconda edizione di “Musica nei Borghi”.

Una rassegna ideata dalla Fondazione Orchestra Sinfonica di Sanremo e dal suo direttore artistico Giancarlo De Lorenzo che spiega: “In questo programma si incrociano due temi: quello della danza e quello del viaggio. Un viaggio ideale attraverso la musica di autori di tutto il mondo che caratterizza anche la nostra stagione 2022/23 e che questa estate diventerà anche un viaggio reale. Porteremo infatti queste danze in alcuni splendidi borghi e luoghi del Ponente ligure. Concerti aperti a tutti per scoprire la bellezza della musica e del nostro territorio”.

