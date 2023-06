Imperia: oggi la settimana giornata di 'Ineja 2023', piatto della serata l'insalata di polpo

Il comitato organizzatore di ‘Ineja 2023’ entusiasta per l'ottima affluenza che sta caratterizzando la 43a edizione della festa di San Giovanni. Dopo i primi sei giorni ecco il programma di oggi.

Dalle 17.30 apertura della mostra mercato “MercantIneja” (stand espositivi e commerciali di varie tipologie merceologiche produttive ed artigianali in calata GB Cuneo). Alle 18, presso il dehor del Bar 11 di Monica Tondelli di piazza De Amicis, presentazione del libro “Black Bird – i corvi siamo noi” 13 divertenti racconti e noir scritti da Federico Amoretti (imprenditore, musicista, scrittore e sportivo), dialoga con l'autore la prof.ssa Gabriella Benedetti e il giornalista, insegnante e sceneggiatore Franco Bianchi “stormi di uccelli neri, com'esuli arrivano, volano bassi, giocano sporco, un po' come noi … ci fanno morire di paura o dal ridere, dipende dai punti di vista!”, intermezzo musicale duo piano elettrico e sax.

Alle 18,30 apertura del presidio della Croce Rossa Italiana Comitato di Imperia, della Pesca della Zucchetta e dell'Info Point e alle 19 apertura delle casse. Alle 19,30 apertura degli stand gastronomici “La cucina del Comitato” (piatti della tradizione stoccafisso all'onegliese, acciughe fritte, frittura di calamari, minestrone all'onegliese e vini del nostro entroterra). Il piatto del giorno a cura di Ineja Food: insalata di polpo, condita con un'aromatica “citronette” (porzioni limitate).

Alle 20,15 presso l'area spettacoli, esibizione di “pole dance” spettacolare danza acrobatica attorno ad un palo, proposta dalla Ferocity Academy di Chiara Peirone. A seguire dalle 20.45 Matteo Maffezzoli e le sue chitarre elettrica e classica in concerto Alle 22 “serata giovani” discoteca e animazione proposti dall'organizzazione “The Klub”.

Per tutta la durata della festa, fino al giorno 25 giugno, le associazioni facenti parte del gruppo “11 Comuni per Imperia” presentano alla Galleria Civica Il Rondò di piazza Dante (orario 17,30 - 19,30) l'esposizione di “porte dipinte” rappresentative di immagini, scorci e ricordi delle diverse località che oggi fanno parte integrale del territorio comunale cittadino. Entrata libera. Per maggiori informazioni è possibile consultare il programma completo e il menù sul sito www.ineja.it.