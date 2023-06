I vincitori del 53° Salone Internazionale dell’Umorismo di Bordighera

22/6

ore 18

Ex chiesa Anglicana

Inaugurazione ore 19

Apertura al pubblico

23/6

ore 17.30

Chiosco della Musica - Lungomare

Stari Ribar tappo dopo tappo

laboratorio di riciclo creativo: la plastica recuperata dal marezzi trasformerà in un pesce scultura. Iscrizioni a partire dalle 17, partecipazione libera per bambini e adulti

ore 21

Ex chiesa Anglicana

Claudio Mellana con Dino Aloi presenta il libro “Muto come una vignetta” - Edizioni Il Pennino

24/6

ore 18

Ex chiesa Anglicana

Amddalena Jahoda, ricercatrice Istituto Tethys, presenta il libro “Balene salvateci” - edizioni Mursia

Lilko della Battista disegna in diretta

ore 21

Ex chiesa Anglicana

Walter Fontana con Luca Restivo presenta il libro “L'uomo di marketing e la variante limone” - Edizioni Bompiani

25/6

ore 18

Ex chiesa Anglicana

Alessandro Zucchelli

talk “Perché si ride” dalla fisiologia della risata, all ricetta per provocarla

ore 21

Cinema Olimpia

Serata di premiazione

Palma d’Oro, Dattero d’Oro e Dattero d’Argento ai migliori disegni sul tema MARE Rama di Palma d’Oro a Francesco Salvi