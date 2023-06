Diano Marina perde il WindFestival, Spandre: “Evento distante da richieste di operatori turistici e commerciali”

“ È ormai chiaro che il WindFestival non si farà o non si farà a Diano Marina. Ci dispiace enormemente, ma con gli organizzatori non siamo riusciti a “trovare una quadra”. È stata una decisione presa di comune accordo ”.

Così interviene l'assessore del Comune di Diano Marina, Luca Spandre, in merito al destino del WindFestival.

“Avevamo chiesto agli organizzatori di apportare alcune modifiche all’evento - aggiunge Spandre - perché l’impostazione del Windfestival cui abbiamo assistito in questi ultimi 10 anni non era più adeguata alle mutate esigenze della città, purtroppo la proposta che abbiamo ricevuto non contemplava modifiche sostanziali se non con un importante aumento del budget. Nonostante numerosi incontri nei quali si erano ridimensionati i costi e sembrava si potesse dar vita ad una nuova edizione, si è preferito comunque rinunciare”.

“Purtroppo - conclude - si trattava, così pensato, di un evento distante dalle richieste degli operatori turistici e commerciali, che Diano Marina non viveva e che non faceva vivere Diano Marina se non marginalmente. In assenza di sostanziali e sostenibili cambiamenti, rinunciarci è stato gioco forza”.