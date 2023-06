Una spiaggia per cani ad Arma di Taggia: via al servizio per l'estate

Parte da oggi il servizio di 'spiaggia per cani' ad Arma di Taggia. L'iniziativa voluta dall'amministrazione comunale del sindaco Mario Conio viene tradizionalmente ripetuta di anno in anno con l'inizio della stagione balneare. Una delle attività più richieste dai turisti presso l'ufficio IAT di Villa Boselli, oltre ad attirare residenti e persone dai comuni vicini.

Si tratta di un'area all'interno della spiaggia libera nella zona della Darsena, recintata, per ospitare residenti e turisti con i loro amici a quattro zampe. Non si tratta di uno spazio esclusivo solo per possessori di cani in quanto conserva lo status di spiaggia libera attrezzata, messa a disposizione per questa funzione, attraverso una ordinanza del sindaco.





"La 'spiaggia per cani' è un servizio nel quale crediamo molto - commenta l'assessore al demanio, Manuel Fichera - Quest'anno abbiamo affidato ad una ditta esterna l'incarico di preparare lo spazio da destinare anche a chi vuole andare al mare con il suo amico a quattro zampe. Oltre alla recinzione è stata realizzata una piccola zona d'ombra. All'esterno sono presenti anche delle docce funzionanti e un cestino destinato alla raccolta delle deiezioni canine. È un servizio importante che viene sempre più richiesto da turisti e residenti ed inoltre dà punteggio per la bandiera blu. Siamo pronti e la spiaggia aspetta solo di essere vissuta".