Serata di collaborazione e impegno, il vicesindaco Marco Agosta alla Protezione Civile di Ventimiglia (Foto)

La delega assegnata al dottor Marco Agosta è di estrema importanza affiancando i servizi sociali in un'integrazione sinergica che mira a offrire un supporto congiunto ai cittadini. Durante la serata, il dottor Agosta ha espresso un sentito ringraziamento per l'attività svolta fino a quel momento e ha illustrato i futuri progetti che verranno proposti. In particolare, ha sottolineato l'importanza di prepararsi per la prossima campagna estiva di monitoraggio, nonché per i numerosi servizi estivi, ma soprattutto per essere pronti ad affrontare eventuali emergenze legate agli incendi, un rischio sempre più evidente a causa della probabile siccità estiva che mette a rischio i nostri boschi.