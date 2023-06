Imperia: sesta giornata per 'Ineja 2023', stasera nell'area food il piatto del giorno è 'Zemino di seppie'

Sesta giornata della festa di San Giovanni, che prosegue con grande successo ad Imperia. Ecco il programma odierno.

Dalle 17.30 apertura della mostra mercato “MercantIneja” (stand espositivi e commerciali di varie tipologie merceologiche produttive ed artigianali in calata GB Cuneo). Dice Paola Savella di Espansione Eventi che ha curato la 15a edizione di MercantIneja: “Vi aspettiamo fino a domenica alla mostra mercato che accompagna i festeggiamenti di San Giovanni. Abbigliamento, accessori, arredamento e complementi d'arredo. Tante curiosità provenienti da tutta Italia. Soddisfazione da parte degli operatori commerciali e del folto pubblico che in queste prime sere ha letteralmente invaso la calata”.

Alle ore 18,30 apertura del presidio della Croce Rossa Italiana Comitato di Imperia, della Pesca della Zucchetta e dell'Info Point e alle 19 l’apertura delle casse. Alle 19, presso l'area spettacoli, giochi tradizionali di legno per tutte le età proposti dall'associazione Ludo Ergo Sum (affiliata CSEN). Alle 19 apertura degli stand gastronomici “La cucina del Comitato” (piatti della tradizione stoccafisso all'onegliese, acciughe fritte, frittura di calamari, minestrone all'onegliese e vini del nostro entroterra). Il piatto del giorno a cura di Ineja Food: zemino di seppie, intingolo brodoso di magro zuppa di pesce (porzioni limitate)

Presente presso l'area food il menù delle serate tradotto in Comunicazione Aumentativa Alternativa (CAA), contributo della Fondazione ISAH. Il menù è presentato con immagini semplici e colorate e ha lo scopo di risultare comprensibile a più persone, in particolare bambini in età prescolare e a tutti coloro che hanno difficoltà comunicative per disabilità o per mancanza di conoscenza della lingua. Un contributo fondamentale per rendere inclusiva e facilmente accessibile alla cittadinanza e ai turisti una delle feste più importanti della città.

Alle 20.30, presso l'area spettacoli, esibizione canora a cura della scuola di Alessandra Brunengo - Progetto Voc-Ale “Le canzoni del Cuore”. A seguire, dalle 22, animazione, balli di coppia e di gruppo proposti da Enzo Testini a.k.a. Dj Tex.

Per tutta la durata della festa, fino al 25 giugno, le associazioni facenti parte del gruppo “11 Comuni per Imperia” presentano alla Galleria Civica Il Rondò di piazza Dante (orario 17,30 - 19,30) l'esposizione di “porte dipinte” rappresentative di immagini, scorci e ricordi delle diverse località che oggi fanno parte integrale del territorio comunale cittadino. Entrata libera. Per maggiori informazioni è possibile consultare il programma completo e il menù sul sito www.ineja.it.