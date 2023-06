Bordighera: domani sera al via nel paese alto la sesta edizione d' 'Un paese di Sapori'

Al via domani sera alla sesta edizione della manifestazione “Bordighera Un Paese di Sapori” che proseguirà anche venerdì, a partire dalle 19. Dopo il grande e crescente successo delle scorse edizioni, torna l'appuntamento molto atteso. Una due giorni intensa, attenta a celebrare il buon cibo.

Il successo dell'evento è frutto della sinergia tra Confcommercio , il Comune di Bordighera e gli attori della kermesse enogastronomica, i ristoratori. La manifestazione che ha il patrocinio della Regione Liguria premia la suggestiva e invitante Bordighera Alta quale location ideale per accompagnare il visitatore e turista in un percorso enogastronomico tra i carugi del paese alto, alla scoperta delle eccellenze del territorio, saranno infatti i migliori ristoratori locali ad allestire un ideale itinerario del gusto con un percorso degustativo di specialità a tema per la valorizzazione degli elementi fondamentali della cultura enogastronomica del Ponente Ligure.

La formula è semplice e rodata: i ristorantori coinvolti nell'iniziativa proporranno alcuni piatti della cucina ligure e non solo, che potranno essere degustati alle tavolate allestite per l'occasione in piazza Giacomo Viale e in piazza del Popolo e lungo i carugi del centro storico. Il costo di ogni singola portata è compreso tra i 4 e 10 euro.

Non solo cibo ma saranno organizzate visite guidate per la scoperta delle bellezze della città alta presso Villa Garnier e il suo Giardino, presso Villa Mariani con il suo parco luogo immortalato da Claude Monet nei suoi capolavori. Sarà possibile inoltre visitare il grande Diorama del Centro Storico dei primi del '900 presso la Società di Mutuo Soccorso Pescatori e l'Atelier di pittura di Cesare Fenech , artista che esprime nelle sue tele , l'amore verso la sua città e i suoi paesaggi.

A fare da cornice i concerti musicali a cura dei Sound Pressure, So What Quartet, Electroposh & The Smartphonics, Dj Ale & Dj Tagos. Una vera e propria festa per trascorrere due serate di divertimento in compagnia del buon cibo, della voglia di ritrovarsi e della buona musica.