A Bordighera la Stone King Rally, la gara di enduro mountainbike più estrema al mondo

Torna a Bordighera la gara di enduro mountainbike a tappe più estrema al mondo, una vera e propria 'Parigi-Dakar' che vede 100 partecipanti provenienti da 20 nazioni diverse sfidarsi in un contesto mozzafiato, tra i più apprezzati nel vasto panorama internazionale.

La Stone King Rally è una competizione di sei giorni con partenza da Arvieux, un piccolo borgo nella valle francese del Queyras e arrivo sulla costa mediterranea, lungo un tortuoso e complesso itinerario tra le Alpi Cozie, Marittime e Liguri.

Inaugurata lo scorso anno, la manifestazione nasce dall’esperienza maturata in dieci edizioni della precedente versione denominata Trans Provence, principalmente orientata sul versante francese.

La qualità dei sentieri lungo questo nuovo itinerario e l’enorme diversità di paesaggi e tipologia di percorsi, nonché la possibilità di utilizzare sentieri curati dai diversi gruppi locali dediti alla pulizia e alla manutenzione ha permesso agli organizzatori di concepire un progetto che ha subito attirato l’interesse di grandi partner del settore sportivo.

“L’evento competitivo già lo scorso anno è stato ampiamente approfondito dai media di settore, esponendo la zona di Bordighera e il comprensorio delle valli circostanti ad una vasta platea di appassionati, che in molti casi scelgono di visitare i luoghi calcati dai professionisti in gara grazie a queste manifestazioni - dichiarano gli organizzatori - questa forma di turismo sportivo è ormai più che consolidata in molti luoghi della Liguria e del basso Piemonte, data l’unicità dei percorsi e l’autenticità dei luoghi, un fattore determinante nella scelta della meta turistica per praticare in tutto relax questo sport, grazie anche ai molti servizi presenti ad esso dedicati”.

Dopo il rientro in Italia dalla bassa Valle Roya e la sosta di sabato sera nel borgo di Dolceacqua l’arrivo a Bordighera è previsto nel pomeriggio di domenica attraverso un percorso che si snoda tra la Val Nervia e la zona di Perinaldo, concludendosi con la 24ª prova speciale della settimana, sui sentieri da poco ripristinati nell’area di Montenero.

La cerimonia di premiazione sarà ospitata nella splendida cornice di Capo Ampelio.

“Bordighera è stata scelta per il secondo anno consecutivo come traguardo finale della Stone King Rally, competizione di enduro di risonanza internazionale: di questo siamo felici ed orgogliosi. È la miglior testimonianza degli ottimi risultati degli investimenti che abbiamo compiuto durante lo scorso mandato sui percorsi di Montenero ed un importante stimolo a continuare in questa direzione. Il nostro bike park si conferma infrastruttura turistica cruciale, in grado di attrarre pubblico, sia di appassionati sia di famiglie, ogni giorno dell'anno contribuendo in modo determinante alla diversificazione e alla destagionalizzazione degli arrivi” ha commentato Vittorio Ingenito, sindaco della Città delle Palme.