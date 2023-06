Primo consiglio comunale a Ventimiglia: scelte la commissione elettorale e le commissioni consiliari permanenti (Foto)

Dopo l'elezione del presidente e vicepresidente del Consiglio comunale nella seduta odierna presso la sala municipale a Ventimiglia si è svolta la comunicazione da parte del primo cittadino dei componenti della Giunta Comunale e delle relative deleghe ad essi assegnate. "Il sindaco tiene tutte le deleghe non assegnate che sono Sicurezza e Polizia locale, Personale, Affari generali, Servizi legali, Partecipazioni, Infrastrutture e grandi opere e Programmazione Europea. Marco Agosta avrà le deleghe al Commercio, Protezione Civile, Servizi sociali e sociosanitari, Scuola e servizi scolastici e Politiche abitative. Domenico Calimera avrà le deleghe ai Lavori Pubblici e manutenzioni, al Verde Pubblico, alle Frazioni e ai Cimiteri. Adriano Catalano avrà le deleghe al Bilancio, ai Tributi, all'Urbanistica, all'Edilizia privata, alla Difesa del suolo, al Demanio, al Patrimonio e alla Viabilità. Milena Raco avrà le deleghe all'Ambiente, all'Igiene e nettezza urbana e al Ciclo delle acque. Serena Calcopietro avrà infine, le deleghe al Turismo, alle Manifestazioni, alla Cultura, allo Sport e alla Terra" - comunica il primo cittadino Flavio Di Muro.

Si sono poi svolte l'elezione della commissione elettorale comunale durante la quale sono stati eletti Franca Bonadonna e Tiziana Panetta nella prima votazione e Rosa Papalia, Gabriele Amarella e Gabriele Sismondini nella seconda votazione; la definizione degli indirizzi per la nomina e la designazione di rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni, nonché la nomina dei rappresentanti del Consiglio presso enti, aziende ed istituzioni ad esso espressamente riservata dalla legge e la nomina delle commissioni consiliari permanenti. Sono stati eletti per la prima commissione consiliare Gabriele Amarella, Rosa Papalia, Enzo Di Marco, Simone Bertolucci, Matteo Ambesi, Roberto Parodi, Vera Nesci, Cristina D'Andrea, Gabriele Sismondini, Tiziana Panetta e Gaetano Scullino; per la seconda commissione consiliare Gabriele Amarella, Rosa Papalia, Enzo Di Marco, Matteo Ambesi, Roberto Parodi, Vera Nesci, Cristina D'Andrea, Gabriele Sismondini, Tiziana Panetta e Gaetano Scullino; per la terza commissione consiliare Franco Ventrella, Rosa Papalia, Enzo Di Marco, Matteo Ambesi, Roberto Parodi, Alessandro Leuzzi, Cristina D'Andrea, Gabriele Sismondini, Tiziana Panetta e Gaetano Scullino e per la quarta commissione consiliare Franca Bonadonna, Simone Bertolucci, Enzo Di Marco, Matteo Ambesi, Roberto Parodi, Alessandro Leuzzi, Cristina D'Andrea, Gabriele Sismondini, Tiziana Panetta e Gaetano Scullino.