Prime scaramucce in consiglio comunale a Ventimiglia tra maggioranza e opposizione (Foto e video)

Il botta e risposta tra minoranza e maggioranza sull'esito delle scorse elezioni amministrative scalda il primo consiglio comunale dell’Amministrazione Di Muro, che è in svolgimento presso la sala municipale a Ventimiglia. "Roberto Nazzari è stato scelto come presidente pro tempore". Lo ha annunciato all'inizio della seduta il sindaco Flavio Di Muro.

Dopo un minuto di silenzio in ricordo delle vittime di Villatella, alla presenza di una folla è stata convalidata l’elezione del sindaco e dei consiglieri comunali a seguito delle scorse elezioni amministrative e la surroga del consigliere dimissionario Domenico De Leo che ha lasciato il suo posto ad Alessandro Leuzzi. Si è tenuto poi il giuramento del sindaco. "Hi ricoperto molti ruoli ma la carica che mi accingo a ricoprire mi rende più orgoglioso. Ringrazio i ventimigliesi che hanno riposto in me la loro fiducia" - dice il sindaco Flavio Di Muro.

"Piena fiducia al sindaco" - afferma il consigliere di maggioranza Roberto Parodi - "Mi troverà sempre d'accordo con lei. Ringrazio tutti tranne i partiti che hanno discriminato i frontalieri".

"Credo che ognuno di noi debba essere giudicato per quello che ha fatto. Contano le azioni e non le parole" - commenta l'ex sindaco e attuale consigliere comunale Gaetano Scullino.

"Intendo amministrare insieme a lei, signor sindaco. La collaborazione è fondamentale. Abbiamo iniziato abbastanza bene. In uno dei primi colloqui che abbiamo avuto abbiamo parlato di alcuni progetti da portare avanti, sono tanti e occorre riuscire ad ottenere i finanziamenti. Mi sta un po' stretta questa posizione. Vedremo se i progetti verranno portati avanti" - aggiunge il consigliere comunale Tiziana Panetta.

"La nostra azione sarà per il bene di Ventimiglia. Mi auguro che in questi mesi la situazione venga migliorata. Io sarò capogruppo di Ventimiglia Riparte. Saremo aperti al confronto e faremo azione di controllo" - afferma il consigliere comunale Gabriele Sismondini - "Dobbiamo pensare al futuro".

"Sono soddisfatta del nostro percorso, mi impegnerò al massimo per rappresentare ogni categoria, la mia sarà un'opposizione vigile" - dichiara il consigliere comunale Cristina D'Andrea.

"Faremo un'opposizione vigile e collaborativa. Terremo sempre presente il mandato che la città ha condiviso. Teniamo che sia data importanza alla popolazione emarginata e fragile" - dice il consigliere comunale Vera Nesci.

"Spero che sia finita la campagna elettorale" - sottolinea il consigliere comunale Alessandro Leuzzi - "Il ruolo di minoranza è il controllo. La nostra visione di città è diversa. Faccio un appello alla serietà".

Il nuovo consiglio comunale è, perciò, composto, oltre che da sindaco e assessori, anche dai consiglieri comunali di maggioranza Franca Bonadonna, Gabriele Amarella e Franco Ventrella per Forza Italia; Roberto Nazzari, Simone Bertolucci e Rosa Papalia per la Lega; Enzo Di Marco e Giovanni Ascheri di Fratelli d’Italia, Matteo Ambesi e Roberto Parodi per Cambiamo e dall'opposizione che è formata dall’ex candidato sindaco Gabriele Sismondini, da Vera Nesci e Alessandro Leuzzi del Partito Democratico, da Cristina D’Andrea della lista Sismondini Sindaco e dagli ex candidati sindaci Tiziana Panetta (Federazione Civica) e Gaetano Scullino (Scullino Sindaco).