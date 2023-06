Primo consiglio comunale a Ventimiglia, Roberto Nazzari eletto presidente: "Sarò imparziale e neutrale" (Foto)

A Ventimiglia l’elezione del presidente e del vicepresidente del Consiglio comunale ferma per dieci minuti il primo consiglio comunale dell’Amministrazione Di Muro, che è in corso presso la sala municipale. Dopo lo scontro degli ultimi giorni e la terza votazione di questa sera alla fine è stato eletto Roberto Nazzari come presidente del Consiglio comunale con 9 voti mentre è stata scelta Cristina D'Andrea come vicepresidente con 16 voti. "Ringrazio tutti" - dichiara Roberto Nazzari - "Svolgerò il mio incarico con assoluta imparzialità anche se sono iscritto a un partito. Sarò neutrale".

"In questo consiglio comunale c'è una certa maturazione e una certa idea non condivisa e quindi come minoranza e garante del parlamentino di Ventimiglia noi proclamiamo Cristina D'Andrea che ha tutte le prerogative per fare bene il presidente del Consiglio" - interviene il consigliere comunale Gaetano Scullino dopo due elezioni con lo stesso esito: Roberto Nazzari con 9 voti e 8 schede bianche.

"C'è una spaccatura nella maggioranza. Noi sosteniamo la candidatura di Cristina D'Andrea" - aggiunge Alessandro Leuzzi.

"Nell'ottica del dialogo Cristina D'Andrea è l'unica che me l'ha chiesto, ritengo giusto votarla" - afferma il consigliere comunale Tiziana Panetta.

"Mi complimento con Nazzari per il ruolo di presidente del Consiglio comunale" - commenta il consigliere comunale Gabriele Sismondini - "Voglio però congratularmi anche con Cristina D'Andrea che ha ricevuto 8 voti".

"Mi congratulo con il nuovo presidente del Consiglio. Poteva essere un bel inizio e un cambiamento della città di Ventimiglia però non è andata, sono comunque soddisfatta del risultato. Buon lavoro presidente" - dice Cristina D'Andrea.

"Dopo l'esito dell'elezione della presidenza del Consiglio candidiamo Cristina D'Andrea come vicepresidente del Consiglio comunale" - annuncia il consigliere comunale Gabriele Sismondini.