Sanremo dà il benvenuto a RDS, ma che fine ha fatto il progetto di un evento estivo insieme a Rai?

Con un calendario da 80 eventi in due mesi e una tappa del Summer Tour di RDS spalmato su due giorni Sanremo si prepara per un’estate all’insegna della musica. Non mancheranno le manifestazioni ormai storiche, ma la grande novità è senza dubbio l’evento che, in collaborazione con Regione Liguria, porterà in città tanti grandi nomi del panorama canoro contemporaneo Una due giorni che porta Sanremo al centro del mondo musicale italiano, come le compete per storia e tradizione festivaliera. Ma non si era già parlato di un evento simile in collaborazione Rai?

Era il 2021, la città e l’Italia uscivano dal dramma della pandemia e in periodo di Festival era stato lo stesso Amadeus ad annunciare il progetto di un ‘Sanremo estate’ per restituire al Ponente il movimento e l’ondata di affetto che sono venute a mancare in un’edizione forzatamente silenziata per le restrizioni Covid. Tanto che lo stesso conduttore, insieme ai dirigenti Rai, aveva anche effettuato un sopralluogo sul lungomare per controllare di persona la potenziale location. Poi il Festival è tornato a macinare numeri da record e la cosa è finita in cavalleria. Oggi, interpellato in merito, l’assessore al Turismo Giuseppe Faraldi preferisce non toccare l’argomento concentrandosi, piuttosto, sulla due giorni in collaborazione con RDS.

Evento che, in fin dei conti, sarà piuttosto simile a quello che la Rai avrebbe voluto portare in città. Cambia, quindi, solo il nome dell’organizzatore, ma il risultato resta il medesimo. Sanremo avrà un palco sul quale saliranno alcuni dei principali protagonisti della scena pop nazionale. Resta solamente un ‘nulla di fatto’ con Rai che, dopo le parole post-Covid, non ha dato seguito alle intenzioni.