A Sanremo un’estate di musica, oltre 80 eventi in due mesi: il clou con l’RDS Summer Festival

Ana Mena, Colla Zio, Francesca Michielin, gIANMARIA, Paola & Chiara, Rocco Hunt, Sethu e Sophie and The Giants: sono questi alcuni dei grandi nomi del ‘RDS Summer Festival’ che il 28 e il 29 luglio farà tappa nella nostra città.

L'estate sanremese ospiterà la musica di RDS: un villaggio e un palco in piazzale Carlo Dapporto si animeranno dal tardo pomeriggio sino a notte fonda, regalando ai partecipanti musica live con gli artisti che stanno vivacizzando il panorama musicale italiano, special guest, dj set targati RDS, intrattenimento, spensieratezza e tanto divertimento (prodotto assieme a Lux Eventi).

A questo grande evento, si aggiungono oltre 80 appuntamenti proposti dall’assessorato al turismo in un calendario che si sviluppa in due mesi, caratterizzato da concerti, spettacoli, cinema, intrattenimento, shopping, sport e cultura, che prenderanno il via il 21 giugno in piazza Borea d'Olmo con la Festa della Musica.

“Quest'anno Sanremo offre a cittadini e turisti una bella novità - dichiara l'assessore al turismo Giuseppe Faraldi - ospitando l'RDS Summer Festival per vivere l'estate con la grande musica del momento. Una vera e propria festa di due giorni, con tante proposte di qualità. Ringraziamo RDS per aver scelto Sanremo come tappa di questo viaggio musicale. Ma non è tutto: non mancheranno le storiche e attesissime manifestazioni, quali Rock in the Casbah e Bravo Jazz, i concerti dell'Orchestra Sinfonica, gli eventi nella Pigna, i Saldi di Gioia e i fuochi d'artificio che, quest'anno, saranno musicali”.

L'intervista all'assessore Giuseppe Faraldi

In allegato i calendari estivi di Comune, Orchestra Sinfonica e Forte di Santa Tecla