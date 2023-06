Al Casinò di Sanremo il concerto di fine anno dell'associazione DoReMusica

Successo di pubblico per il concerto di fine anno dell'associazione culturale DoReMusica di Taggia svoltosi giovedì sul prestigioso palco del Teatro del Casinò di Sanremo.

“Ringraziamo il CDA del Casinò di Sanremo per averci dato la possibilità di svolgere qui il nostro concerto - afferma il presidente dell'associazione Mirko Schiappapietre - per i ragazzi è stata un'esperienza emozionante e speriamo di aver trasmesso questa emozione a chi ci è venuto ad ascoltare. Tutti si sono impegnati al massimo per la realizzazione del live e siamo molto soddisfatti del risultato finale”.