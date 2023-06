Speciale Weekend: gli appuntamenti da non perdere questo fine settimana in provincia di Imperia

Sarà la nota giornalista Serena Bortone a condurre l’incontro questa sera a Cervo, in Piazza San Giovanni Battista, con i cinque finalisti del 77° Premio Letterario Strega che racconteranno i propri romanzi, le ispirazioni e il lavoro di scrittura dietro le pagine dei libri candidati alla finale del premio letterario più famoso d’Italia. La cinquina dei finalisti è composta da Rosella Postorino, Ada D’Adamo, Maria Grazia Calandrone, Andrea Canobbio e Romana Petri. La serata sarà arricchita da interventi musicali con la voce della cantante Ines Aliprandi che contribuirà a creare un’atmosfera magica, perfetta per accogliere la cinquina stregata e vivere l’atmosfera delle grandi occasioni.



I festeggiamenti laici di San Giovanni, in onore del santo Patrono di Oneglia, sono giunti quest'anno alla 43ª edizione, in programma dal 16 al 25 giugno nella nuova location di banchina Aicardi (posta alla radice del molo corto), adibita ad area manifestazioni ed intrattenimento, ed in calata G.B. Cuneo. La festa di San Giovanni, in questi ultimi anni, si è allargata sempre più verso l'intero territorio comunale e oggi può essere definita la ‘festa della città’.

Anche quest'anno in calata G.B. Cuneo, sul porto di Oneglia verrà riproposta la mostra MercantIneja, giunta alla XV edizione, con stand espositivi e commerciali di varie tipologie merceologiche, produttive ed artigianali che, da tempo raccolgono il consenso e l'apprezzamento di tanti visitatori.

L'attività di ristorazione, con la cucina del Comitato San Giovanni e l'area spettacoli, con gli eventi serali e la pesca di beneficenza rappresentano da sempre l'anima della festa. Tradizione ed innovazione accompagnano, anche quest'anno il programma della manifestazione: saranno riproposti i piatti della tradizione culinaria del ponente, lo stoccafisso all'onegliese, i muscoli, la frittura di calamari, le acciughe fritte, il minestrone all'onegliese, il cundiun, le specialità delle carni, i vini del nostro entroterra e la birra artigianale. Ineja Food proporrà, ogni sera con porzioni limitate, un piatto doc: branda, zemin di pesce, insalata di polpo, a rotazione (più info)



Ma veniamo agli appuntamenti di oggi e domani: questa sera alle 20.30 l'associazione Imperia Dance propone nell’area spettacoli un intrattenimento con genere latino-americano e latin style. Alle 21.30 si terrà una serata latina con dj Maurizio El Doctor.

Domani, domenica 18 giugno, a partire dalle 8.30 (e per tutto il giorno), appuntamento con la Grande Fiera di San Giovanni alla Spianata Borgo Peri. Alle 20 animazione e baby dance con dj Tex e alle 20.30 musica live con Matteo Maffezzoli e la sua chitarra elettrica. A seguire l’esibizione degli ‘Amici del ballo’ della scuola Delfi Arte e Sport, alle 21.15 musica live e da ballare con ‘La Premiata Banda’. La giornata si chiude alle 22.30 con esibizioni di ballo sportivo e musica live, cover in chiave folk e gipsy della ‘Premiata Banda’. Tutti gli aventi si terranno nell’area spettacoli.



In attesa della festa europea della Musica del 21 giugno, già questa sera sono tre le proposte che anticipano l’evento:



Dopo il grande successo degli scorsi anni torna in centro a Ventimiglia, dalle 19 a notte fonda, la 'Notte Bianca', 13ª edizione dell'evento più partecipato della città di confine fin dai tempi della 'Battaglia di Fiori'. La manifestazione, organizzata come sempre dall’associazione 'Ventimiglia Viva' avrà come tema i cartoni animati ed i supereroi in una sorta di 'Carnevale Estivo' in cui cantare, ballare e perché no anche mascherarsi. Saranno quasi 20 i punti musicali allestiti dai numerosi bar e locali, veri motori della serata, che fin dalla prima edizione hanno contribuito con entusiasmo all’evento. Non mancheranno poi le esibizioni delle migliori scuole di danza della zona, le bancarelle di artigiani ed hobbisti, tanti giochi per i più piccoli ed anche numerose associazioni cittadine, con una raccolta fondi per la Romagna a cura del Circolo della Castagnola.



San Lorenzo al Mare alle 19.30 inaugura le manifestazioni estive con la ‘Notte della Musica’. Nelle piazzette del centro storico, presso le attività aderenti ci saranno concerti dal vivo dj set e musica latina, ingresso libero. I partecipanti camminando per il borgo potranno imbattersi nella musica Elettro pop degli Efem System presso il Bar Vetto di via Vignasse, oppure dietro la chiesa parrocchiale in un splendida cornice vista mare, nel rock musicale dei Mercenari presso Bar dei pescatori, sempre sul mare passeggiata zona tapiro suonerà Onde radio davanti al Ristobar da Emy. Sempre percorrendo la passeggiata che fiancheggia la pista ciclabile si troverà il gruppo Mistyc ‘79 Elettro Anni ‘80 presso il Bar Minigolf ‘L'Oasi’ e, per gli amanti del genere, tornando nel cuore del centro storico di ponente sarà possibile darsi al ballo con Dj King con musica Latina di fronte al Bistrot ‘Le Due Marie’.



Anche a Diano Marina l’appuntamento con la ‘Notte Bianca’ è per questa sera nelle vie centrali della città con musica e negozi aperti fino a tarda ora. Un evento che segna il via alla nuova stagione estiva della località balneare del levante imperiese. In programma giochi, cibo e tanta musica in ogni angolo del centro dianese. Si esibiranno: Blue Sugar, La Premiata Banda, Nosmet, Groove Machine, The Jokers, Rock'n'roll Boys, Black Beat, Gringo Grongo Pissing, Dj Daniele Reviglio, Dj Paolo Bianco, Dj Il Brego con Pierre Picozzi e Poppy Disk.



In giro per l’entroterra:



La stagione degli eventi dell’estate 2023 al castello di Dolceacqua è iniziata già ieri con il cabaret dl ‘Bergallo Andfriend'. Questa sera andrà in scena lo spettacolo S-Coach: Massimo Olcese, Gabriele Baroni, Luca Vignati e Francesco Fontana, giocando sul doppio ruolo attore-coach, ci informeranno su questa figura con leggerezza e ironia in costante interazione col pubblico durante un quarto d’ora di riflessioni e risate. Domani, domenica 18, chiuderà la settimana cabarettistica ‘Sorrisi e Canzoni’, con il duo Carlo Denei, Enrico Lisei: è un alternarsi di monologhi comici e canzoni, a volte serie e a volte comiche. Ogni spettacolo si svolgerà a partire dalle ore 21.30.



Dalle ore 18 alle 24 di oggi, in piazza Matteotti a Diano Castello, va in scena la prima edizione del Festival ‘Gin nel Borgo’, evento dedicato ai distillati di ginepro della Riviera Ligure: esposizione e degustazione dei prodotti con le aziende Barbarasa Gin (Pompeiana), Dea Diana Gin (Diano Castello), Gin del Molo (Varigotti), Hanbury Gin (Ventimiglia), Pier67 Gin (Savona) e Taggiasco Gin (Badalucco) che saranno le protagoniste della serata. Oltre a due gruppi musicali sul palco, barman in azione con dieci diverse proposte a base di sei differenti gin, e inoltre area ristoro, con specialità tipiche, a cura delle associazioni locali. È previsto il servizio di bus navetta gratuito da Diano Marina.



‘Verità, bugie e fior d'arancio’ è il titolo della manifestazione in programma domani, domenica 18 giugno, a Vallebona. La protagonista dell’evento sarà l’acqua di fior d’arancio amaro, presidio Slow Food del comune di Vallebona, prodotta da La Vecchia Distilleria di Pietro Guglielmi, che ha rimesso in piedi l’attività di famiglia, esistente dal 1856, riuscendo ad espandere la sua attività e a farsi conoscere anche dal mercato estero. Dalle 16.30, nel centro della piazzetta de ‘u fogü’, si potranno degustare vino e bugie.

Una pittoresca padella colma di olio bollente friggerà le deliziose bugie. Un vivace e profumato mercatino di produttori si snoderà lungo i caratteristici carugi del borgo: prodotti della terra a km0, marmellate artigianali, essenze, piante aromatiche e tante altre sorprese. Due chiacchiere e un buon bicchiere di vino per esaltare la fragranza del dolce e la musica frizzante di Dj Mumu allieteranno il pomeriggio estivo in un’atmosfera autentica e genuina.

La città dei fiori sarà magnanima con gli amanti dello sport perché ospiterà ben due manifestazioni: il Concorso Ippico Internazionale al Solaro e la charity marathon ‘Run for the Whales 2023’.

Al Solaro sono impegnati quasi duecento fra cavalieri e amazzoni e circa duecentocinquanta cavalli. Provengono da Stati Uniti, Arabia Saudita, Belgio, Croazia, Brasile, Germania, Egitto, Francia, Qatar, Slovenia, Svizzera, Principato di Monaco e ovviamente Italia. La gara più importante è in programma domenica nel primo pomeriggio. Le competizioni si svolgono dal mattino alle 8 al tardo pomeriggio con un brevissimo intervallo per permettere alla giuria di pranzare. L’ingresso è gratuito.

A Sanremo si corre per il Santuario Pelagos con ‘Run for the Whales’, evento sportivo a favore dell’Istituto Tethys per far conoscere le balene e i delfini che popolano le acque del ponente ligure e per raccogliere fondi da destinare alla loro tutela e alla ricerca scientifica. Sono circa 600, di cui oltre 300 alla mezza maratona, gli iscritti alla competizione sportiva. Anche in questa edizione ci sarà una Half Marathon (Fidal), una gara non competitiva di 10 km, e la Family Run di circa 3 Km (il programma a questo link).





